Mass Effect Andromeda - Alle Nebenquests: Fundorte und Voraussetzungen

Bei Mass Effect Andromeda gibt es sehr viele Nebenquests, die ihr auf unterschiedlichen Wegen finden könnt. Wollt ihr eure Abenteuer in der Andromeda-Galaxie auskosten und das Spiel komplett erleben, dann könnt ihr euch diesen Nebenmissionen widmen. Doch manche davon werdet ihr nicht auf Anhieb erhalten, da die Nebenquests auch Voraussetzungen erfordern.

Wir bieten euch hier keine Komplettlösung zu allen Nebenmissionen an, sondern lediglich die Fundorte dieser. Die größten Probleme, die euch die Nebenaufgaben bereiten könnten, sind eher darin zu finden, dass ihr bestimmte Strecken zurücklegen müsst, um sie abschließen zu können.

In unseren Tipps empfehlen wir euch, nicht die Nebenquests im Logbuch zu markieren, um sie dann abzuschließen. Reist lieber zu einem Ort, öffnet die Map und markiert dort die eingezeichneten Aufgaben. So kommt ihr nicht durcheinander. Manchmal müsst ihr nämlich erstmal in der Hauptstory vorankommen, um eine Nebenquest abzuschließen und mit dem Map-Trick könnt ihr euch auf das konzentrieren, was möglich ist.

Alle Nebenquests: Verbündete und Beziehungen

Als erstes listen wir euch hier die Nebenquests eurer Verbündeten auf. Darunter findet ihr die Nebenaufgaben und Loyalitätsmissionen eurer Begleiter, aber auch anderer Verbündeter. Besonders bei euren Begleitern gilt die wichtigste Regel: Sprechen, um voranzukommen. Besucht sie immer wieder auf der Tempest und redet mit ihnen, um euch anzufreunden. Wenn ihr so verfahrt, dann werdet ihr viele Nebenquests automatisch freischalten. Neue Dialogoptionen gibt es meistens dann, wenn ihr Meilensteine erreicht. Das passiert in der Regel, wenn ihr die Hauptmission vorantreibt.

Wir haben diesen Artikel in mehrere Seiten unterteilt, also klickt euch durch und überprüft, ob ihr tatsächlich alles gefunden habt, was bei Mass Effect Andromeda erledigt werden kann. Bedenkt dabei aber bitte, dass wir euch die Voraussetzungen für die Nebenaufgaben nennen und ihr euch dadurch spoilern könntet. Solltet ihr Fragen zu den einzelnen Sidemissions haben, dann stellt sie uns gerne in den Kommentaren, damit wir euch weiterhelfen können.

Nebenquest Fundort und Voraussetzungen Cora Harper: Am Rande der Pflicht •"Die Jagd auf den Archon" spielen, bis ihr Vehn Terev verhört habt

•Tempest: Lest nach dem Verhör Coras E-Mail Cora Harper: Die Pflicht ruft •"Am Rande der Pflicht" abgeschlossen

•Tempest: Nachricht von Cora lesen Cora Harper: Ein Grundstein •"Am Rande der Pflicht" abgeschlossen

•Tempest: Nachricht von Cora lesen Cora Harper: Arche der Asari •Eos: Daten von der abgestürzten Kapsel der Asari herunterladen

oder

• Aya besuchen

•Sprecht anschließend mit Cora Gil Brodie: Die Freundin •Ab Mission 3 verfügbar

•Lest Gils Nachricht Gil Brodie: Ein Pokerspiel •Schließt Mission 4 ab

•Lest Gils Nachricht Jaal Ama Darav: Freund oder Feind? •Mission 3 abschließen (egal ob ihr zuerst auf Havarl oder Voeld geht)

•Mit Jaal auf der Tempest sprechen Jaal Ama Darav: Fleisch und Blut •"Freund oder Feind" abgeschlossen

•Jaals Nachricht lesen Jaal Ama Darav: Angaranische Zuneigung •"Fleisch und Blut" abeschlossen

•Aya: Mit Jaal im Hauptquartier des Widerstandes sprechen Jaal Ama Darav: Es liegt in der Familie •"Fleisch und Blut" abeschlossen

•Jaals Nachricht lesen Lexi T'Perro: Am Grund einer Flasche •Beziehung mit Lexi vorantreiben

•Wartet, bis euer Team sagt, Lexi sei verschwunden

•Sucht Lexi im Vortex Liam Kosta: Außenpostenwelten •Eos besiedelt

•Start: Havarl

•Auf weiteren Planeten landen und sie besiedeln Liam Kosta: Ein freier Tag auf Aya •Mission 3 und Aya-Gewölbe abschließen

•Mit Liam auf der Tempest sprechen Liam Kosta: Panzerungsdiplomatie •Reist nach Aya

•Schließt alle Gespräche ab

•Kehrt zur Tempest zurück und sprecht mit Liam Liam Kosta: Voller Einsatz •"Panzerungsdiplomatie" abgeschlossen

•Liams Nachricht lesen Liam Kosta: Gemeinschaft •"Voller Einsatz" abschließen

•Mit Liam auf der Tempest sprechen Liam Kosta: Etwas für uns •Weiblicher Ryder: in "Gemeinschaft" für Liam entscheiden

•Mit Liam auf der Tempest sprechen Nakmor Drack: Kroganischer Verrat •Drack rekrutiert und Mission 2 abgeschlossen

•Mit Drack auf der Tempest sprechen Nakmor Drack: Eine Zukunft für unser Volk •"Kroganischer Verrat" abgeschlossen

•Mit Drack auf der Tempest sprechen Nakmor Drack: Keine Zeit für Schwäche •"Eine Zukunft für unser Volk" abgeschlossen

•Keshs Nachricht lesen Nakmor Drack: Feuerspuckende Dreschschlunde •"Eine Zukunft für unser Volk" und "Keine Zeit für Schwäche" abgeschlossen

•Dracks Nachricht lesen Nakmor Drack: Ein großer Moment •"Feuerspuckende Dreschschlunde" abgeschlossen

•Dracks Nachricht lesen Nakmor Drack: Hauen wir sie um •"Eine Zukunft für unser Volk" und "Kroganischer Verrat" abgeschlossen

•Dracks Nachricht lesen Peebee: Geheimprojekt •Eos: Gewölbe aktiviert

•Nach Abschluss des Gewölbes mit Peebee sprechen Peebee: Der Museumsbesuch •"Geheimprojekt" abgeschlossen

•Peebees Nachricht lesen Peebee: Relikt-Scanner •Im Rahmen von "Geheimprojekt" mit Peebee in ihrem Apartment getroffen

•Peebees Nachricht lesen Peebee: Poc zurückholen •"Geheimprojekt" abgeschlossen

•Peebees Nachricht lesen Peebee: Ein mysteriöses Reliktsignal •"Poc zurückholen" abgeschlossen

•Mit Peebee auf der Tempest sprechen Peebee: Geister •Beziehung zu Peebee auf Maximum bringen

•Peebees Nachricht lesen Suvi Anwar: Neue Entdeckungen •Mit Suvi eine Beziehung aufbauen (durch Gespräche)

•Suvis Nachricht lesen Vetra Nyx: Mittel und Zwecke •Nachbesprechung auf der Tempest abgeschlossen (Thema: Kett-Kommunikationsgerät)

•Von Kadara zur Tempest reisen

•Vetras Nachricht lesen Vetra Nyx: Ein Augenblick auf dem Planeten •"Mittel und Zwecke" abgeschlossen

•Vetras Nachricht lesen Die kleinen Dinge zählen •Zwei Planeten besiedeln

•Anomalie des MWS-Sateliten scannen Elaaden: Eine neue Welt •"Die Jagd auf den Archon" spielen, bis ihr Vehn Terev verhört habt

•Kehrt auf die Tempest zurück Erstschlag •Ab Mission 1 verfügbar

•Sprecht mit Kandros in der Nexus-Kommandozentrale Familiengeheimnisse der Ryders •Kehrt von Habitat 7 zurück

•Sprecht mit SAM im Kern

•Diese Mission zieht sich durch die Planeten und kann nicht auf einen Schlag abgeschlossen werden H-047C: Eine neue Welt •"Die Jagd auf den Archon" spielen, bis ihr Vehn Terev verhört habt

•Kehrt auf die Tempest zurück Kenne deinen Feind •Mission 3 abschließen und Nachricht von Raelis lesen

• Geht erst ab Mission 4 weiter Turianische Arche: Noch nicht tot •Havarl bereist und "Wissenschaftlern auf Havarl helfen" abgeschlossen

•Wissenschaftler aus der Stase befreien und danach mit Kiiran Dals sprechen Turianische Arche: Verschollen, aber nicht vergessen •Kadara bereist ("Jagd auf den Archon")

•Banditen bei der Anomalie getötet Uneinigkeit in der Truppe •"Kenne deinen Feind" abgeschlossen

•Lest die Nachricht Neu Tuchanka: Kett-Aktivitäten Verschollene Archen •Während "Wiedersehen mit der Nexus" (Mission 1) mit Tann über Eos sprechen Wahrheit und Übernahme •In Kapitel 2 Eos bereist und zur Tempest zurückgekehrt

•Mit Kallo auf der Tempest sprechen

Inhaltsverzeichnis: Alle Nebenquests: Verbündete und Beziehungen Heleus-Aufgaben auf der Nexus Heleus-Aufgaben auf Eos Heleus-Aufgaben auf Aya und H-047C Heleus-Aufgaben auf Voeld Heleus-Aufgaben auf Havarl Heleus-Aufgaben auf Kadara Heleus-Aufgaben auf Elaaden Alle zusätzlichen Aufgaben