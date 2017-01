6 0

Mass Effect Andromeda hat einen neuen Trailer hervorgebracht, der euch mehr zu den einzelnen Crew-Mitgliedern, den Aliens und dem großen Antagonisten des Spiels verrät. Den spannenden Clip, der ausschließlich aus Zwischensequenzen besteht, findet ihr am Ende unserer News.

Das Besondere an dem neuen Trailer zu Mass Effect Andromeda ist, dass die Zwischensequenzen genauso im fertigen Spiel vorkommen werden. Dies bestätigte BioWare-General-Manager Aaryn Flynn über Twitter. Die Grafikpracht von Mass Effect Andromeda lässt sich anhand dieser Cutscenes schon ziemlich gut einfangen. Zudem bekommt ihr eine der Liebesszenen aus dem Spiel präsentiert. Dort sehen wir den männlichen Ryder-Zwilling, wie er ein Techtelmechtel mit Lieutenant Cora Harper beginnt. Sie wird ebenfalls zur Crew gehören.

Der große Feind in der fremden Galaxie

Der Trailer zu Mass Effect Andromeda gibt auch einen besseren Einblick auf den Bösewicht namens "Archon", der die Crew auf ihrer Mission bedroht. Doch noch ist nicht ganz klar, warum sich das Alien gegen die Mannschaft wendet. Will es seine Galaxie vor dem Eindringen der Menschen schützen? Das werden wir wohl erst am 23. März 2017 erfahren, wenn Mass Effect Andromeda für PC, Xbox One und PS4 erscheint.



