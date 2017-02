6 0

In Mass Effect Andromeda müsst ihr euch - genau wie in den anderen Ablegern vorher - sehr viel auf eure Crew verlassen. Sie unterstützen euch im Kampf, stehen euch in Dialogen zur Seite und gehen mit euch vielleicht auch eine romantische Beziehung ein. Nun gibt es erste Details zu Peebee, der Asari.

So wurde Peebee in Port Lerama auf Hyetiana geboren, hat dort aber keine Verwandtschaft oder Familie mehr. Laut Bioware soll sie ein notorischer Freigeist sein, dabei aber immer freundlich und ungezwungen auftreten. In Mass Effect Andromeda hat sie sich der Pathfinder-Initiative angeschlossen, weil ihr die Milchstraße zu langweilig war. Ihr berühmtes Zitat lautet: "Die Milchstraße war so..."das habe ich alles schon gesehen und erlebt." Auch wenn ich es selbst nicht erlebt hätte, irgendjemand war bereits dort."

Alle Details zu Peebee in Mass Effect Andromeda

Größe – 167cm (5’4)

– 167cm (5’4) Gewicht - 51 kg

- 51 kg Spitzname – Peebee

– Peebee Kampfrolle, Stärken – Gunslinger, Biotic Destabilizer

– Gunslinger, Biotic Destabilizer Lieblingswaffe – Sidewinder Outlaw Pistole

– Sidewinder Outlaw Pistole Lieblingsfertigkeit/ Kampf-Skill – Invasion

Wie sich die gute Peebee schlägt und im Laufe von Mass Effect Andromeda entwickelt, sehen wir, wenn das neue Rollenspiel erscheint. Dies wird am 23. März 2017 der Fall sein. Mass Effect Andromeda kommt dann auf PC, Xbox One und PS4.



