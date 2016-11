5 0

Bereits gestern wurden weitere Infos zum kommenden Rollenspiel Mass Effect Andromeda angekündigt. Nun ist es endlich soweit. Am Ende der News findet ihr den offiziellen Reveal-Trailer. Außerdem gibt es noch einige Screenshots, die vielleicht schon mehr Hinweise auf die Settings von Mass Effect Andromeda verraten.

Im ersten Trailer zu Mass Effect Andromeda wird dieses Mal vor allem der männliche Part der Ryder-Zwillinge gezeigt, die mit der Erkundung der Sternensysteme beauftragt wurden. Denn die Menschheit braucht einen neuen Platz zum Leben. Als "Pathfinder" müssen sie nun den Weg zu neuem Lebensraum ebnen. Doch das scheint nicht immer so einfach zu sein, wenn man sich die ersten Szenen zu Mass Effect Andromeda anschaut.

Der Bösewicht von Mass Effect Andromeda

In den letzten Sekunden tritt ein Alien der Heldengruppe gegenüber. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Gegenspieler in der neuen Reihe des Mass-Effect-Franchises. Dieser spricht von etwas, das den Helden besonders macht. Ob die Ryder-Zwillinge vielleicht noch mehr Fertigkeiten besitzen, als bislang gezeigt wurden? Das würde vielleicht auch deren Suche nach ihrem Vater erklären, der sich ebenfalls in den Galaxien außerhalb der Milchstraße befinden soll.

Wie dies alles am Ende zusammenhängt, werden wir wohl erst im kommenden Jahr wissen. Mass Effect Andromeda erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2017 für PC, Xbox One und PS4.



