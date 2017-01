56 0

Schon bald erscheint mit Mass Effect Andromeda der Auftakt einer neuen Rollenspielsaga. Wer aber vorher noch einmal die Geschichte der ersten Teile erleben will, bekommt nun etwas Unterstützung von EA. Denn über Origin könnt ihr euch nun Mass Effect 2 kostenlos herunterladen.

Mass Effect 2 findet ihr nun ohne weitere Kosten auf Origin. Das Rollenspiel ist für kurze Zeit Teil des "Auf's Haus"-Programms, bei dem es immer wieder ausgewählte Spiele kostenlos zum Download gibt. Ihr braucht lediglich einen Origin-Account und müsst damit dann Mass Effect 2 eurer Bibliothek hinzufügen. Das eigentliche Spiel könnt ihr dann auch immer noch später herunterladen. Wie lang Mass Effect 2 kostenlos auf Origin ist, steht leider nicht fest. Ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr das Spiel haben wollt.

Der Nachfolger steht in den Startlöchern

Noch ist etwas Zeit, um die Mass-Effect-Reihe zumindest in Teilen nachzuholen und sich somit auf die neue Trilogie vorzubereiten. Mass Effect Andromeda wird allerdings auch einen guten Einstiegspunkt für Spieler bieten, die noch keine Berührung mit dem Universum hatten. Schließlich begleitet ihr hier eine neue Crew in einer neuen Galaxie bei ihren Abenteuern. Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, Xbox One und PS4.



