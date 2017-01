Day of the Tentacle Remastered - Erfolge und Trophäen für das Point-and-Click-Adventure

Mit Maniac Mansion: Day of the Tentacle Remastered kommt ein super Remake eines Spiele-Klassikers aus dem Jahre 1993 auf unsere Bildschirme. Sowohl PC- als auch Konsolen-Spieler, auch iOS'ler, kommen dabei auf ihre Kosten und können im nostalgischem Spiele-Erlebnis schwelgen. Was es aber damals in den 90ern bei Day of the Tentacle noch nicht gab, waren die Erfolge und Trophäen, die ihr heute fleißig sammeln könnt. Erfahrt in diesem Text, um welche Achievements es sich handelt und wie ihr diese freischalten könnt.

Maniac Mansion: Day of the Tentacle Remastered - Trailer

Day of the Tentacle erschien erstmals 1993 und zwar für die Systeme MS-DOS und Mac. Das amerikanische Entwicklerstudio Double Fine ließ es sich nicht nehmen, mit dem Remake, welches im März 2016 erschien, auf den Kult-Zug von damals aufzuspringen. Gründer Tim Schafer war übrigens schon damals an der Entwicklung des Point-and-Click-Adventures beteiligt. In der neuen Version könnt ihr zwischen dem pixeligen Optik von damals und dem heutigen HD-Look wechseln. Der Spaß am Spiel geht dabei auf gar keinen Fall verloren.

Day of the Tentacle – Alle Trophäen und Erfolge rund um die Tentakeln im Überblick

Insgesamt könnt ihr euch bei Day of the Tentacle Remastered auf 58 Erfolge freuen und dabei die entsprechenden Trophäen auf der PS4 bzw. der PS Vita einsammeln. Auf dem PC können Computerspieler somit 57 Errungenschaften freischalten. Wollt ihr nun aber alle Erfolge einsacken, dann müsst ihr euch auf einige Rätsel und Herausforderungen gefasst machen.

Im Gegensatz zu anderen Spielen handelt es sich bei den meisten Erfolgen übrigens um geheime Erfolge. Diese haben wir deshalb losgelöst von den bekannten Achievements weiter unten aufgelistet, um euch nicht gleich zu spoilern. Seid ihr also ganz neugierig, dann scrollt bis ganz unten, andernfalls lasst es einfach sein. Was wir aber verraten, ist die Aufteilung der Trophäen auf der PlayStation:

53 Bronze-Trophäen

3 Silber-Trophäen

1 Gold-Trophäe

1 Platin-Trophäe

Wie ihr sehen könnt, dominieren hier die Bronze-Trophäen stark. Das sind die Erfolge, die wir euch ohne Spoiler-Alarm mitteilen können:



Erfolge



Freischaltbedingung



Trophäe



Mentale Ausdauer



Spielt das gesamte Spiel, ohne eine Zwischensequenz zu überspringen.



Bronze



Nummer 1



Aktiviert Hoagies Chron-o-John.



Silber



Nummer 2



Aktiviert Lavernes Chron-o-John.



Silber



Klospülung



Besorgt einen Diamanten.



Silber



Neues von Gestern



Besiegt Purpur-Tentakel im Gestern.



Gold



Sammelwut



Schaltet alle anderen Trophäen im Spiel frei.



Platin



Day of the Tentakel – Geheime Erfolge und Trophäen

Pssst!....Wie oben bereits erwähnt, gibt es bei Day of the Tentacle auch viele geheime Trophäen. Tatsächlich sind es insgesamt sogar 52 Stück. Weil aber die Freischaltbedingungen in der Liste einiges über die Story verraten, solltet ihr hier lieber nicht weiterlesen. Macht euch das aber nichts, dann schaut doch gern nach. Neben der Aufgabe, eine bestimmte Anzahl verschiedener Gegenstände zu sammeln, erwarten euch bei den geheimen Erfolgen aber auch noch weitere, witzige Aktionen. Besonders der Hamster im Spiel bringt euch einige Achievements ein. Dazu sei gesagt, dass diese Handlungen natürlich nicht im wahren Leben und in den eigenen vier Wänden nachzumachen sind.