Bei Mafia 3 erwarten euch zahlreiche Waffen und in unserem Guide verraten wir euch ihre Fundorte und Upgrades aller Schießeisen. Einige davon könnt ihr nur als Vorbesteller-Boni bekommen, andere wiederum als Belohnung für eure Hilfe oder ganz einfach beim Waffenhändler. Welche Waffen euch bei Mafia 3 erwarten, was für Eigenschaften sie besitzen und wo ihr sie finden werdet, verraten wir euch im Folgenden.

Vor dem Release von Mafia 3 sind noch nicht alle Waffen und ihre Fundorte bekannt, dennoch wollen wir euch die bisher veröffentlichten Informationen nicht vorenthalten. So könnt ihr euch schon auf das Abenteuer vorbereiten und einfach Mal darüber spekulieren, ob die Waffen tatsächlich das halten werden was sie versprechen und ob sie auch so gut aussehen werden.

Als Vorbesteller konntet ihr besondere Waffen für Mafia 3 bekommen. Welche es sind, zeigt euch unser Guide zu den Editionen. Diese heben sich optisch von den anderen Waffen ab. Die Entwickler haben sich dabei viel Mühe gegeben, denn alle Waffen sind an Originale aus damaliger Zeit angelehnt und passen sich gut an das Gesamtbild an. Im Folgenden erhaltet ihr einen Überblick über die Waffen und sobald wir ihre Fundorte und Eigenschaften komplett ermittelt haben, werden wir sie auf dieser Seite ergänzen.

Mafia 3 – Alle Waffen: Pistolen

Bei Mafia 3 sind viele Waffen aus dieser Kategorie vertreten. Darunter befindet sich auch die Silentium Pistol, welche ihr als Bonus bekommt, wenn ihr das Spiel vorbestellt habt. Die Auswahl ist dennoch groß genug, sodass ihr auf Alternativen zugreifen könnt, wenn ihr erst nach dem Release den Kauf getätigt habt. Die folgende Tabelle zeigt euch alle bisher bestätigten Pistolen.

Waffen: Pistolen Eigenschaften Fundort Alfredsson M200 tba tba Alfredsson M419 •Halbautomatik

•Magazin für 10 Schuss tba Blackburn FAF-33 tba tba Clipper .44 •Halbautomatik

•Magazin für 10 Schuss tba Czech Ver. B-65 tba tba Deacon .22 •Halbautomatik

•Schalldämpfer tba Elling 9mm •Halbautomatik

•Magazin für 10 Schuss

•Hohe Stabilität und Präzision tba Masterson tba tba Masterson Phoenix tba tba Masterson Semi-Auto tba tba Silentium Pistol •Hohe Munitionskapazität

•Schalldämpfer

•Vergoldet Diese Waffe bekommt ihr als Vorbesteller-Bonus.

Alle Waffen: Gewehre

Unter der Kategorie Gewehre findet ihr alle Waffen, die ihre Dienste auf mittlere und längere Distanz verrichten. Hier findet ihr zum Beispiel Scharfschützengewehre und Karabiner. Einige davon glänzen mit besonders hoher Distanz, andere wiederum mit größeren Magazinen. Welche Gewehre ihr finden könnt, zeigt euch die Tabelle.

Waffen: Gewehre Eigenschaften Fundort Camo Sniper tba Diese Waffe bekommt ihr als Vorbesteller-Bonus. Hartmann .30 tba tba Hawk 4540 Night Vision tba tba Manitou Model 67 •Schnelles Snipergewehr

•Magazin für 4 Schuss

•Hoher Schaden, Präzision und Reichweite tba Mayweather .30 tba tba Mayweather M04A3 tba tba Praecisione .30 Rifle •Hohe Präzision auf langer Distanz

•Vergoldet Diese Waffe bekommt ihr als Vorbesteller-Bonus. Viper 55 tba tba

Alle Waffen: Schrotflinten

Ob doppelläufige Schrotflinten mit zwei Schuss oder eine Riot 550, die sogar acht Schuss im Magazin fassen kann: Die Auswahl ist auch hier groß. Die Exterminatore Shotgun bietet eine hohe Feuerrate mit hoher Munitionskapazität. Diese Waffe könnt ihr jedoch nur dann bekommen, wenn ihr das Spiel vor Release erworben habt. Auf welche Shotguns ihr alternativ zurückgreifen könnt, seht ich in der Tabelle.

Waffen: Schrotflinten Eigenschaften Fundort Barker 1500 Tactical tba Als Belohnung von der Voodoo Queen Cassandra. Barker 390 •Magazin für 4 Schuss

•Hohe Präzision tba Cornell 40 tba tba Elmwood 1925 tba tba Exterminatore Shotgun •Hohe Feuerrate

•Hohe Munitionskapazität

•Vergoldet Diese Waffe bekommt ihr als Vorbesteller-Bonus. Gator Shotgun •Alligatorleder-Griffe

•Vergoldet Diese Waffe bekommt ihr als Vorbesteller-Bonus. Lupara •Doppelläufige Schrotflinte mit Magazin für 2 Schuss

•Schlechte Präzision, dafür aber sehr hoher Schaden tba Riot 550 •Magazin für 8 Schuss tba

Alle Waffen: Spezialwaffen

Zu der Kategorie Spezialwaffen zählen Raketen- und Granatwerfer, welche ihr wunderbar gegen Autos einsetzen könnt. Wollt ihr bei Mafia 3 ordentlich poltern, dann entscheidet euch für eine der Waffen aus der folgenden Tabelle.

Waffen: Spezialwaffen Eigenschaften Fundort Hartmann 7.62mm tba Vom Anführer der Italian Gang Vito. Hartmann AT-40 •Leichter Raketenwerfer

•Ein-Schuss 66-mm Als Belohnung von der Voodoo Queen Cassandra. Hartmann HLP •Ein-Schuss Granatwerfer

• Verschießt 40×46mm-Granaten Als Belohnung von Thomas Burke.

Alle Waffen: Explosives

Waffen sind natürlich nicht alles und manchmal sind kleine Explosionen hilfreich, wenn man das Anrecht auf ein Gebiet unter Beweis stellen möchte. Hier bietet sich auch mal C4 oder eine Splittergranate an. Besonders interessant ist die Screaming Zemi, welche in verschiedenen Varianten unterschiedliche Effekte hat. Aber seht selbst: