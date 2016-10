Mafia 3 - Trophäen und tödliche Erfolge in der Übersicht

Niemand stellt sich gegen die Familie! Mit der Mafia sollte man sich lieber nicht anlegen, ansonsten ist man schnell einen Kopf kürzer. Doch in Mafia 3 macht ihr in der Rolle des Lincoln Clay genau das: Ihr baut als nach Rache sinnender Kriegsheimkehrer eine Verbrecherorganisation auf und stellt euch so der italienischen Mafia in den Weg, indem ihr ihr Revier betretet. Dabei wickelt ihr krumme Geschäfte ab, sammelt glänzende Trophäen ein und erreicht wahrhaft tödliche Erfolge. Doch ich will nicht zu weit vom Thema abkommen: Welche Trophäen und Erfolge ihr als Spieler bei Mafia 3 abstauben bzw. freischalten könnt und was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr jetzt im Guide.

Kribbelt es euch auch schon in den Fingern und ihr wollt bei Mafia 3 endlich eure gesetzeswidrigen Avancen ausleben? Am 7. Oktober 2016 ist es endlich soweit und Mafia 3 liegt in den Verkaufsregalen. Bei uns erfahrt ihr mehr zu den Editionen, dem Season Pass und den Vorbesteller Boni von Mafia 3. Wenn ihr noch nicht wisst, ob euer PC die kriminellen Machenschaften mitmacht, dann könnt ihr euch in unserem Guide zu den Systemanforderungen informieren. Fakt ist jedoch, dass Mafia 3 spannend wird, wie immer. Auch, wenn sich die Macher hier eine andere Richtung eingeschlagen haben und den Blickwinkel gedreht haben. Ihr müsst euch diesmal nicht als Mitglied der Mafia beweisen, sondern sie ausschalten und Rache ausüben.

Mafia 3 – Alle Trophäen ergattern und Erfolge freischalten – Achievement-Leitfaden

Bei Mafia 3 könnt ihr insgesamt 55 Errungenschaften freischalten. Diese bestehen aus 56 Trophäen auf der PS4 und 55 Erfolgen im Ganzen. Um wirklich alle Achievements zu ergattern, müsst ihr euch auch schon mal von einem Alligator auffressen lassen. Natürlich müsst ihr euch auch oft beweisen und euch die Loyalität verschiedener Persönlichkeiten verdienen sowie viele Dollar anhäufen und alle Nebenaufträge erledigen.

So sieht bei Mafia 3 die Trophäen-Verteilung auf der PlayStation aus:

50 Bronze-Trophäen

4 Silber-Trophäen

1 Gold-Trophäe

1 Platin-Trophäe

In der folgenden Tabelle findet ihr alle bisherigen Trophäen und Erfolge von Mafia 3. Zudem geben wir euch einen Hinweis zur Freischaltbedingung.

Mafia 3: Achievements-Leitfaden in der Tabelle

Weiter unten findet ihr übrigens die geheimen Trophäen und Erfolge bei Mafia 3, die wir von den normalen Achievements abgegrenzt haben. Wollt ihr euch also nicht spoilern, dann solltet ihr nicht bis ganz unten scrollen.



Klare Sache, Boss



Schaltet alle Verbündete frei



IRA - Keine Fragen



Schließt alle Nebenaufträge von Burke ab



Ich brauche einen Gefallen



Schließt alle Nebenaufträge von Vito ab



Die .45er in meiner Hand



Schließt alle Nebenaufträge von Cassandra ab



Geld in der Tasche



Spart insgesamt 150.000 $ in eurer Geldbörse und Bank



Baby, du bist ein reicher Mann



Verdient 500.000 $



Gangster



Erhaltet bei einem eurer Geschäfte den maximalen Verdienst



Loch in deiner Tasche



Gebt mindestens 500.000 $ aus



Großverdiener



Verdient 10.000 $ von einem eurer Unterbosse



Der neue Boss



Werbt 16 Geschäftsbosse an



Lebe einen weiteren Tag



Rekrutiert 15 Geschäftsinformanten



Keine ungelösten Probleme



Erledigt alle Geschäftsbosse



Ner Ratte kann man nicht trauen



15 Geschäftsinformanten erledigt



Big Block



Fahrt 20 Sekunden lang mit 120 mph oder schneller



Um den Erfolg "Big Block" zu erreichen, solltet ihr das Auto "De'Leo Stiletto" nutzen. Es klappt aber auch gut mit einem "Samson Duke" oder einem "Samson Opus", wenn ihr diese mit Hilfe eines Upgrades auf 120 mph bekommt. Ihr findet den "De'Leo Stiletto" in Frisco Fields, wo er zufällig am Straßenrand steht. Schaut euch vor allem im Villenviertel um, welches sich im Nordwesten des Bezirks befindet. Sobald ihr ein geeignetes Auto besitzt, solltet ihr die Route fahren, um das Achievement zu ergattern. Im folgenden Video seht ihr, wie ihr fahren müsst:

Mafia 3 - Achievement: Big Block 7 weitere Videos



Stoßdämpfertest



Macht mit dem Auto einen Sprung über 50 Meter und landet auf den Rädern



Auch hier ist der "De'Leo Stiletto" gut geeignet. Wie ihr zur Sprungschanze findet, um den Erfolg zu bekommen, seht ihr in diesem Video:



New Bordeaux Drifter



Driftet mit dem Auto für mindestens 5 Sekunden



Eine gute Wende



Macht mit hoher Geschwindigkeit eine Drehung um 180 Grad, ohne etwas zu berühren



Ihr braucht für dieses Achievement einen flinken Sportwagen, wie der bereits genannte "De'Leo Stiletto". Sucht euch eine breite Straße und baut Geschwindigkeit auf. Benutzt nun die Handbremse und legt eine 1A 180-Grad-Wendung hin. Im Video seht ihr, wie es geht und so ihr den perfekten Ort findet:

Mafia 3 - Achievement: Eine gute Wende 7 weitere Videos



Verschrotter



Überwältigt 10 Fahrzeuge



Kampfspezialist



Erledigt 300 Feinde mit Überwältigungen



Shh, shh



Führt 100 lautlose Überwältigungen aus



Geschlossener Sarg



Führt 50 brutale Überwältigungen aus



Weich geklopft



Schwächt ein Geschäft, indem ihr alle Vollstrecker erledigt



Ich geh rein!



Greift ein Geschäft an, ohne einen Vollstrecker zu erledigen



Kommunikationsnetzwerk



Delray Hollow Heroin-Geschäft verwanzt



Versetzung zur 5. SFG



Führt 5 Kopfschüsse in 5 Sekunden aus



Guten Appetit!



Füttert einen Alligator mit einer Leiche



Um den Erfolg "Guten Appetit!" zu schnappen, müsst ihr zunächst einen Gegner oder notfalls auch einen Zivilisten in Bayou-Fantom erledigen. Tragt dann dessen Leiche zu einem der Flüsse in diesem Bezirk von New Bordeaux und lasst den Toten hier hinein fallen. Es wird nur wenige Sekunden dauern und schon erscheint einer der Alligatoren und schnappt sich sein Fressen.

Mafia 3 - Achievement: Guten Appetit 7 weitere Videos



Schwimm nächstes Mal schneller



Werdet von einem Alligator gefressen



Für dieses Achievement müsst ihr euch selber opfern: Springt also einfach in einen der Flüsse in Bayou-Fantom und schwimmt am besten direkt zu einem der gefährlichen Alligatoren. Lasst euch einfach angreifen, wehrt euch nicht und lasst euch stattdessen töten. So sieht das dann aus:

Mafia 3 - Achievement: Schwimm nächstes Mal schneller 7 weitere Videos



Ein Zeichen setzen



Reiht 3 oder mehr brutale Überwältigungen aneinander



Code 112



Stehlt ein Polizeiauto



Versicherungsrisiko



Entkommt aus einer Polizeifahndungszone, nachdem ihr 2 Minuten gejagt wurdet



Überraschung



Erledigt einen Feind innerhalb von 2 Sekunden nach dem Eintreten der Tür



Flambiert



Bringt 10 Feinde dazu, sich mit ihren eigenen Molotows zu.



Lass es krachen



Erhaltet alle Mafia III Trophäen



Die geheimen Erfolge und Trophäen bei Mafia 3