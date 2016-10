Mafia 3 - Tipps und Tricks: Das sollten alle Gangster zum Einstieg wissen

In Mafia 3 können alle potenziellen Gangster und Mafiosi zeigen, wie viel kriminelle Energie in ihnen steckt. Doch damit ihr die Familia und eure Bosse nicht enttäuscht und einen reibungslosen Einstieg in Mafia 3 schafft, haben wir hier für euch Tipps und Tricks sowie wissenswerte Informationen zusammengetragen, mit denen ihr nicht nur zeigen könnt, was Loyalität bedeutet, sondern auch, was Rachegelüste in euch auslösen.

In der Rolle des Lincoln Clay baut ihr euch bei Mafia 3 euer eigenes kleines Ganster-Imperium auf. Doch das alles geschieht nicht ohne Grund, denn dieses Vorhaben liegt in einem Rachefeldzug begründet, den ihr gegen die Marcanos führt. Die italienische Mafia, die ganz New Bordeaux – eure Heimatstadt – kontrolliert, hat euch verraten und euren Clan, eure Familie, getötet. Das könnt ihr nicht auf euch sitzen lassen, weshalb ihr mit den Verantwortlichen abrechnen wollt.

Mafia 3 – Tipps und Tricks zum Start

Das Sandbox-Game, Mafia 3, lässt euch in eine spannende Story eintauchen, die ihr in gewisser Weise lenken könnt. Viele Möglichkeiten werden im Verlauf des Spiels freigeschaltet und das auch noch nachdem ihr schon so einige Spielstunden hinter euch gebracht habt. Die Story ist aber auch wirklich detailreich und aufwendig gestaltet, sodass ihr einige Stunden beschäftigt sein werdet. Nach und nach werdet ihr mit immer weiteren Spielmechaniken in Berührung kommen.

In der nachfolgenden Liste findet ihr wertvolle Tipps und Tricks, die euch das Gangster-Dasein erleichtern können:

Tipps für Vorbesteller – Kostenlose Munition und Boni-Waffen

Wenn ihr Vorbesteller ward, dann könnt ihr vom sogenannten „Familienrabatt“ profitieren, also einem Vorbesteller-Boni á la Mafia. Dazu gehören folgende 3 Waffen, die ihr gratis dazu erhaltet:

Automatikwaffe : Trommel-MP Trench 1938

: Trommel-MP Trench 1938 Schrotflinte : Barker 390 (Alligatorhaut)

: Barker 390 (Alligatorhaut) Gewehr: Camo Model 67

Sobald ihr durch euren Unterboss, Cassandra, Zugriff auf den Waffenhändler erhaltet, könnt ihr diese 3 Waffen ausrüsten und an dieser Stelle auch Munition für sie beschaffen bzw. nicht, denn ihr braucht für die Vorbesteller-Waffen keine Munition zu kaufen. Tauscht bei eurem Waffenhändler einfach die Waffen aus und die Waffe ist wieder neu mit Munition bestückt.

Eure Barker 390 ist leer geschossen? Kein Problem, wechselt sie beim Waffenhändler einfach beispielsweise gegen eine Camo Model 67. Tauscht dann wieder zur Barker 390 zurück und ihr werdet wieder eine voll munitionierte Waffe erhalten ohne auch nur einen Dollar für Munition ausgegeben zu haben.