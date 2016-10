Mafia 3 - Startet nicht und andere Fehler: Was tun? So schafft ihr das Problem aus der Welt...

Da haben wir uns alle so sehr auf Mafia 3 gefreut und dann passiert so etwas: Wie bei eigentlich allen AAA-Titeln, so gibt es auch bei Mafia 3 Probleme. Entweder startet das Spiel nicht oder das Bild ist unscharf – Mal ganz davon abgesehen, dass es bisher nur möglich ist, Mafia 3 mit 30 FPS zu spielen. Doch Mafia-Gamer wissen theoretisch, wie man mit solchen Problemen umgeht: Man schafft sie aus dem Weg und überhaupt: Man stellt sich nicht gegen die Familie! Lest in unserem Guide, wie ihr etwaige Probleme lösen könnt.

Ein Problem, dass sofort nach Release in der Community und im Netz herum ging, war der 30-FPS-Lock. PC-Spieler haben hier also Nachteile, denn sie konnten an den Einstellungen noch so viel drehen, mehr als 30 FPS waren leider nicht drin. Konsolenspieler sind davon nicht so berührt. So erscheinen PS4-Games ohnehin zu einem Großteil immer noch mit nur 30 FPS, obwohl auch hier mittlerweile 60 FPS möglich wären bzw. 1080p bei der Xbox One. Der 1.01-Patch, der am 9. Oktober 2016 für Mafia 3 erschien, betraf zunächst daher wohl auch nur PC-Spieler, die sich nun über mehr als nur 30 FPS freuen können.

Mafia 3 startet nicht und stürzt ständig ab: Problemquelle und Lösungen

Ihr habt Mafia 3 installiert, freut euch riesig endlich loszuzocken und dann das: Mafia 3 startet nicht oder stürzt bei der nächsten Gelegenheit ab. Meistens ist dieses Problem durch eure Grafikkarte bedingt bzw. durch ihre Treiber. Probiert also zuerst, eure Grafikkartentreiber zu aktualisieren. Startet Mafia 3 nach dem Updaten neu.

Ihr könnt auch vorher im Internet checken, ob euer Grafikkartenhersteller ein neues Update für euer Modell bereithält. Schaut dafür doch auf nvidia.de nach, wenn ihr Mafia 3 auf einer Nvidia-Grafikkarte spielt und auf support.amd.com, wenn ihr ein Modell von AMD in eurem Rechner habt. Überdies haben AMD und Nvidia tatsächlich zum Release von Mafia 3 jeweils große Updates rausgegeben. Schaut also mal nach, ob ihr diese schon installiert habt.

Hat das Aktualisieren eurer Grafikkarte nicht geholfen, dann kann es andere Quellen für die Abstürze von Mafia 3 geben. Einige Spieler berichteten, dass es mit einem fehlenden Windows-Update zusammenhängt.

Streikt Steam und möchte Mafia 3 partout nicht starten, dann sucht in euren Dateien nach der mafia3.exe. Über diese könnt ihr das Actionspiel manuell starten. Wenn das nicht funktioniert, dann erscheint auf eurem Bildschirm ein Fehlercode. In der Regel fehlt dann die Datei api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Checkt in diesem Fall, ob ihr auf eurem PC alle aktuellen Updates installiert habt.

Mafia 3 und das Problem mit den 30 FPS: Update 1.01 schafft Abhilfe

Dass Mafia 3 auf dem PC lediglich eine Framerate von 30 Bildern pro Sekunde hinbekam, erweckte einen riesigen Aufruhr unter den Gamern. Das Entwicklerstudio Hangar 13 gab sogleich ein Statement heraus, in dem sie bekannt gaben, mit Hochdruck an der Problematik zu arbeiten. Auch der groß angekündigte Day-One-Patch sollte bereits einige Fehler und Ungereimtheiten des Spiels beseitigen. Das Update auf die Version 1.01 ist am Wochenende nach dem Release erschienen und beinhaltet auch einen Hotfix für den 30-FPS-Lock. Mit dem Update 1.01 ist es nun möglich, die FPS auf 30, 60 oder unbegrenzt zu stellen.

Um die Framerate auszuwählen, geht in das Display-Menü. So stellt ihr auch sicher, dass die Frameraten-Einstellungen auf die Leistung eures PCs angepasst sind.

Der Patch enthält überdies Veränderungen in der Tastaturbelegung, die ihr vor dem Spielen in den Optionen checken solltet. Habt ihr zuvor schon Änderungen vorgenommen, dann müsst ihr diese erneut anpassen, weil die Belegung nach Installation des Patches wieder auf den Standard zurückgesetzt werden.

Weitere Probleme und Fehler bei Mafia 3: Lösungshilfen

Bild unscharf oder blass : Spieler von Mafia 3 haben sich jetzt über ein unscharfes Bild beschwert. Das Bild sei blass und die Konturen verschwommen. Seid auch ihr von dem Problem betroffen, dann geht in die Einstellungen und schaltet dort die Bewegungsschärfe aus. Wird das Bild dadurch nicht besser, dann schließt Mafia 3, startet es neu und schaltet hier in den Spieleinstellungen auch noch die Tiefenschärfe aus. Wir haben noch eine weitere Lösungshilfe für euch: Auf Reddit hat der User Nyclix eine Farbkorrektur entwickelt und veröffentlicht. Wenn ihr euch die Datei inklusive Framework herunterladet, kann sie euer Bild auf dem PC verbessern. Entpackt danach die Datei und legt sie im Hauptverzeichnis von Mafia 3 ab. Benennt hier die Datei von reshade64.dll in d3d11.dll um. Kopiert im Anschluss noch die Einstellungen auf der Webseite von Reddit-User Nyclix und überschreibt jetzt den Inhalt folgender Datei: ReDhade/ SweetFX.cfg. Am Ende müsst ihr Mafia 3 nur noch neu starten.

: Spieler von Mafia 3 haben sich jetzt über ein unscharfes Bild beschwert. Das Bild sei blass und die Konturen verschwommen. Seid auch ihr von dem Problem betroffen, dann geht in die Einstellungen und schaltet dort die Bewegungsschärfe aus. Wird das Bild dadurch nicht besser, dann schließt Mafia 3, startet es neu und schaltet hier in den Spieleinstellungen auch noch die Tiefenschärfe aus. Wir haben noch eine weitere Lösungshilfe für euch: Auf Reddit hat der User Nyclix eine Farbkorrektur entwickelt und veröffentlicht. Wenn ihr euch die Datei inklusive Framework herunterladet, kann sie euer Bild auf dem PC verbessern. Entpackt danach die Datei und legt sie im Hauptverzeichnis von Mafia 3 ab. Benennt hier die Datei von reshade64.dll in d3d11.dll um. Kopiert im Anschluss noch die Einstellungen auf der Webseite von Reddit-User Nyclix und überschreibt jetzt den Inhalt folgender Datei: ReDhade/ SweetFX.cfg. Am Ende müsst ihr Mafia 3 nur noch neu starten. Das Tutorial geht nicht weg : Immer, wenn ihr im Laufe des Spiels ein neues Feature bei Mafia 3 freischaltet, dann erscheint an der Seite eine kurze Erklärung dazu, die aber – wie einige Spieler bemerkten – gar nicht mehr weggeht. Dieses Problem ist häufig dann aufgetreten, wenn die Spieler mit einem Controller spielten. Stöpselt das Gamepad ab und benutzt nun die Tastatur solange, bis das Tutorial verschwindet. Jetzt könnt ihr den Controller wieder benutzen.

: Immer, wenn ihr im Laufe des Spiels ein neues Feature bei Mafia 3 freischaltet, dann erscheint an der Seite eine kurze Erklärung dazu, die aber – wie einige Spieler bemerkten – gar nicht mehr weggeht. Dieses Problem ist häufig dann aufgetreten, wenn die Spieler mit einem Controller spielten. Stöpselt das Gamepad ab und benutzt nun die Tastatur solange, bis das Tutorial verschwindet. Jetzt könnt ihr den Controller wieder benutzen. Windows 8 und 64-bit-Systeme bereiten Probleme : Dass sich Mafia 3 und Windows 8 sowie 64-bit-Systeme nicht grün sind, haben die Entwickler bereits vor Release beim Testen bemerkt. Grund dafür sind fehlende Updates. Schaut euch also eure bereits installieren Updates an und sucht dann nach Update KB2919355 und KB2919442. Könnt ihr sie nicht finden, weil ihr sie nicht installiert habt, dann solltet ihr das schleunigst nachholen. Begebt euch dafür auf die offizielle Microsoft-Webseite, um diese Sicherheits-Updates aus dem Jahre 2014 noch zu installieren. Ihr könnt auch einfach nur auf die entsprechende KB-Nummer klicken. So gelangt ihr ganz einfach zur entsprechenden Webseite mit dem Update.

: Dass sich Mafia 3 und Windows 8 sowie 64-bit-Systeme nicht grün sind, haben die Entwickler bereits vor Release beim Testen bemerkt. Grund dafür sind fehlende Updates. Schaut euch also eure bereits installieren Updates an und sucht dann nach Update KB2919355 und KB2919442. Könnt ihr sie nicht finden, weil ihr sie nicht installiert habt, dann solltet ihr das schleunigst nachholen. Begebt euch dafür auf die offizielle Microsoft-Webseite, um diese Sicherheits-Updates aus dem Jahre 2014 noch zu installieren. Ihr könnt auch einfach nur auf die entsprechende KB-Nummer klicken. So gelangt ihr ganz einfach zur entsprechenden Webseite mit dem Update. Mauszeiger geht nicht weg : Im Mafia 3 spielt ihr mit einem speziellen Mauszeiger, der eigens für Spiel dienlich ist. Bei manchen Spielern ist jedoch der eigene Mauszeiger nicht verschwunden und sie saßen mit gleich 2 Mauszeigern da. Um das Problem zu beseitigen, könnt ihr euren normalen Mauszeiger in die Ecke oben rechts verschieben, damit er verschwindet. Andernfalls nutzt ALT + TAB, um aus dem Spiel rauszutabben und geht dann wieder hinein – auch das kann helfen, damit der Mauszeiger verschwindet.

: Im Mafia 3 spielt ihr mit einem speziellen Mauszeiger, der eigens für Spiel dienlich ist. Bei manchen Spielern ist jedoch der eigene Mauszeiger nicht verschwunden und sie saßen mit gleich 2 Mauszeigern da. Um das Problem zu beseitigen, könnt ihr euren normalen Mauszeiger in die Ecke oben rechts verschieben, damit er verschwindet. Andernfalls nutzt ALT + TAB, um aus dem Spiel rauszutabben und geht dann wieder hinein – auch das kann helfen, damit der Mauszeiger verschwindet. Randlosen Fenster-Modus einstellen: Ihr wollt Mafia 3 im Fenster-Modus ohne Rand spielen? Dann öffnet Steam, klickt auf „Bibliothek“ und öffnet dort mit einem Rechtsklick auf „Mafia 3“ die Optionen, um die „Eigenschaften“ auszuwählen. Wählt hier „Startoptionen einstellen“ und tippt unter „Allgemein“ folgendes ein: -windowes -noborder -h xx -w xx → für xx müsst ihr hinter das „h“ die Höhe eingeben und hinter „h“ die Breite, die ihr gern hättet. Habt ihr das getan, müsst ihr die Einstellungen noch speichern und Mafia 3 neu starten.

Neben den oben genannten Problemen mit Mafia 3 gibt es noch weitere Fehler im Spiel. Dazu gehört etwa, dass ihr die Polizei nicht abschütteln könnt und diese euch stundenlang verfolgen oder aber, dass die Cops überhaupt nicht auf euch anspringen. Sollte außerdem euer Bildschirm sehr breit sein, dann kann es vorkommen, dass eine Seite des Bildes abgeschnitten ist. Das liegt daran, dass Mafia 3 keine Auflösungen für Weiten hat, die dann dementsprechend individuell eingestellt werden können. Auch die Audiospur kann Probleme machen: So verschiebt sie sich gern, sodass es zu einer Asynchronität kommt. Bisher sind uns für diese Fehler noch keine Fixes bekannt. Aber wir verfolgen die Probleme in Mafia 3 auf jeden Fall und halten euch auch in Zukunft auf dem Laufenden, wenn wir auf Lösungshilfen stoßen.