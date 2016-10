Mafia 3 - Munition kostenlos und unendlich bekommen

Damit ihr bei Mafia 3 unendlich viel Munition bekommen und dabei eure Dollar behalten könnt, wollen wir euch in unserem Artikel einen Trick verraten. Da es sich bei diesem Trick um einen Glitch handeln wird, empfehlen wir euch, ihn zu nutzen, so lange es noch möglich ist. Wollt ihr wissen, wie ihr bei Mafia 3 schnell unendlich kostenlose Munition bekommt?

In Multiplayer-Spielen sind Glitches und Exploits natürlich eine unfaire Sache, da ihr damit Vorteile anderen Spielern gegenüber verwendet. Bei einem Einzelspielererlebnis wie Mafia 3 ist es euch selbst überlassen, wie sehr ihr das Spiel austricksen wollt. Wollt ihr dennoch keine kostenlose und unendliche Munition haben, geben wir euch in unserem Guide zum schnell Geld verdienen einige Tipps, die euch dabei helfen werden, rechtmäßig an viele Dollar und damit auch Munition zu kommen.

Mafia 3 – Unendlich Munition kostenlos bekommen

Damit ihr bei Mafia 3 überhaupt an kostenlose Munition herankommt, müsst ihr erst den Waffenhändler freischalten. Schließt hierfür die Mission für Cassandra ab, bis es soweit ist. Sobald es euch gelungen ist, könnt ihr diesen Händler jederzeit zu euch rufen und bei ihm Waffen und Munition kaufen. Mit unserem Trick werdet ihr allerdings nichts für die Munition bezahlen müssen. Geht hierfür wie folgt vor.

Ruft wie gewohnt den Waffenhändler herbei.

herbei. Rüstet eine Waffe aus, die euch nicht interessiert .

. Tauscht diese sofort zurück zu der aus, für welche ihr die kostenlose Munition bekommen wollt.

bekommen wollt. Wiederholt diesen Vorgang, bis ihr alle Schießeisen, die ihr aufgefüllt haben wollt, kostenlos mit Munition aufgefüllt habt.

Solltet ihr euch doch dafür entscheiden, Mafia 3 ohne Glitches und Exploits spielen zu wollen, haben wir für euch einen Guide mit Tipps und weitere Artikel, die euch dabei helfen werden. Beachtet zudem, dass es nicht möglich ist, auf die vorgestellte Weise Munition kostenlos zu bekommen, wenn ihr euch in einer Mission befindet. Dort könnt ihr euch ausschließlich auf die getöteten Gegner verlassen, deren Waffen ihr einsammeln müsst, um Munition zu bekommen.