Fahrzeuge sind bei Mafia 3 überlebenswichtig und in unserem Artikel zeigen wir euch das schnellste Auto, die komplette Liste aller Fahrzeuge und ihre Modifikationen bzw. Upgrades inklusive der Freischaltbedingungen. So könnt ihr euch gut auf die Straßen von New Bordeaux und eure Missionen vorbereiten.

Die Modifikationen für die Fahrzeuge hängen eng mit den drei Unterbossen zusammen. Durch sie bekommt ihr diese nämlich erst. Es gibt verschiedene Arten von Fahrzeugen. Ihr könnt Autos, Trucks und Boote nutzen und euch so viele verschiedene Fluchtwege bahnen oder sogar Rennen fahren. Gewinnt ihr diese Rennen, werdet ihr kosmetische Upgrades freischalten. Hier bietet sich natürlich das schnellste Auto an, das wir euch vorstellen, sobald wir es gefunden haben. Schaut also erneut vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Mafia 3 – Fahrzeuge: Upgrades freischalten

Freundet euch mit den Unterbossen an und ihr werdet reichlich belohnt. Damit könnt ihr nämlich Modifikationen für eure Fahrzeuge freischalten. Außerdem könnt ihr von ihnen dann Gefallen anfordern. Die folgende Liste zeigt euch, welche Upgrades es für Fahrzeuge gibt, welche Effekte sie haben und von wem ihr sie bekommen werdet.

Mafia 3 bietet viele tolle Autos. Sucht euch eines aus unserer Fahrzeug-Liste aus. Wollt ihr wissen, wie ihr die Modifikationen bekommen könnt? Auch das verrät euch unsere Liste.

Fahrzeugpanzerung: Cassandra bietet euch diese tolle Modifikation, mit der eure Fahrzeuge nicht mehr so viel Schaden durch Kugeln nehmen. Kugelsichere Reifen: Dieses Upgrade erhaltet ihr von Burke und der Effekt ist klar – Eure Reifen halten den Kugeln der Feinde stand. Turbolader: Ganz schnell beschleunigen und fahren ist der Vorteil dieses Boosts. Bekommen werdet ihr dieses Fahrzeug-Upgrade von Vito. Verbesserte Federung: Mit diesem Upgrade werden eure Fahrzeuge besser am Boden haften. So wird das Bremsen und das Driften verbessert. Holt euch dieses Upgrade bei Cassandra. Verbesserter Antrieb: Meint ihr, euren Fahrzeugen fehlt es an Beschleunigung, dann holt euch Burke dieses Upgrade. Verbessertes Chassis: Ist Vito euer Freund, dann werdet ihr mit dieser Fahrzeug- Modifikation vorliebnehmen dürfen. Dadurch wird die Höchstgeschwindigkeit eurer Fahrzeuge verbessert und auch die Beschleunigung profitiert davon.

Alle Fahrzeuge in der Liste

Damit ihr einen Überblick über alle Fahrzeuge behaltet, haben wir sie in der folgenden Tabelle aufgelistet. Zudem könnt ihr euch diese in der Bilderstrecke darunter anschauen. Die Fahrzeugliste enthält Autos (PKWs, LKWs und Vans) und Boote. Sobald wir weitere Fahrzeuge entdecken, werden wir die Tabelle inklusive Bilder erweitern.



Fahrzeuge Kategorie Berkley Altamont Auto Berkley Country Sedan Auto Berkley Executive Auto Berkley Gypsy Auto Berkley Stallion (Bonus für Vorbesteller) Auto Bulworth Banyan Truck Bulworth Freight Van Bulworth Hearse Van Bulworth Mohican Van De’Leo 58 Auto De’Leo Angeleno Auto De’Leo Apollo Auto De’Leo Capulet Auto De’Leo Kashmir Auto De’Leo Stiletto Auto De’Leo Traviata Auto Eckhart Champion PE Auto Eckhart Columbus Boot Eckhart Pioneer Van Eckhart Taxi Auto Griffin Rancho GT Van Lassiter Bishop Auto Lassiter Courant Auto Lassiter Leopard (Bonus für Vorbesteller) Auto Lassiter Majesty Auto Lassiter Mamba Auto Lassiter Palatine Auto Lassiter Sterling Auto Njord Seafarer Boot Pinkerton Titan Van Potomac 5500 Truck Potomac Ascent Auto Potomac Gallant Auto Potomac GT Auto Potomac Heritage Auto Potomac Independent Auto Potomac Indiana Auto Potomac Uptown Auto Potomac Viscount Auto Salamander Airboat Boot Samson Drifter Auto Samson Duke Auto Samson Lokata Van Samson Opus Auto Samson Richmond-Lux Auto Smith Moray Auto Smith Moray MX100 (Bonus für Vorbesteller) Auto

