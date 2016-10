Mafia 3 - Editionen: Collectors Edition und mehr

Mafia 3 erscheint am 07. Oktober 2016 in verschiedenen Editionen und bis zum Release könnt ihr euch überlegen, ob ihr eure Moneten in die Collectors Edition investieren wollt. Damit ihr wisst, welche Editionen es zu Mafia 3 gibt und was die Collectors Edition von den anderen abhebt, haben wir sie alle in einem Guide zusammengefasst. Am Ende verraten wir euch noch, welche Vorbesteller-Boni euch zuwinken und das alles unabhängig davon, ob ihr einen PC, eine PS4 oder eine Xbox One besitzt.

Bei Mafia 3 spielt ihr Lincoln Clay, der die Mafia überhaupt nicht ausstehen kann. Kein Wunder, denn diese ist für den Mord an seiner Familie verantwortlich. Insgesamt habt ihr die Wahl zwischen den bisher drei bestätigten Editionen, die euch als Hilfe diverse Boni und Extras liefern. Darüber hinaus bringt euch die Collectors Edition einige nette Goodies zu Mafia 3. Diese drei Editionen sind bisher im Angebot:

Mafia 3: Collectors Edition (120 - 140 Euro)

Mafia 3: Deluxe Edition (80 Euro für PS4 und Xbox One und 60 Euro für den PC)

Mafia 3: Standard Edition

Mafia 3: Steelbook Edition - Diese spezielle Edition gibt es ausschließlich bei Amazon. Sie entspricht der Standard Edition, mit dem Unterschied, dass sie in einer besonderen Verpackung daherkommt. Ist diese für euch die interessanteste der Editionen, dann folgt dem Link zu Amazon, um das schöne Stück zu erwerben.



Mafia 3 - Die einzige der Editionen mit einem hübschen roten Steelbook.

Mafia 3: Collectors Edition

Fangen wir doch gleich mit dem größten Angebot an, das sogleich das Teuerste ist. Die Mafia 3: Collectors Edition kostet euch mal eben zwischen 120 und 140 Euro, hat allerdings gute Argumente, weshalb ihr das Geld investieren solltet. Folgende Boni und Extras bringt die Collectors Edition von Mafia 3 mit sich:

Hauptspiel und Season Pass

Artbook The Art of Mafia III

Becheruntersetzer aus Kunstleder

Exklusive Kunstdrucke

Offizieller Soundtrack zum Spiel auf Vinyl

Offizieller Soundtrack von New Bordeaux auf Vinyl

Nachbildung der Erkennungsmarke von Lincoln Clay

Mafia 3: Deluxe Edition

Die Mafia 3: Deluxe Edition bietet bisher das Hauptspiel und dazu den Season Pass. Weitere Inhalte sind noch nicht veröffentlicht und so heißt es jetzt: Pokern oder nicht? Da euch die Deluxe Edition dennoch bis zu 80 Euro kostet, ist es eine Überlegung wert. Wer aber den Season Pass definitiv haben will, sollte sein Geld tatsächlich in eine der teureren Editionen investieren. Sobald weitere Extras und Boni zu der Deluxe Edition von Mafia 3 veröffentlicht werden, tragen wir sie hier sogleich nach, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid.

Mafia 3: Vorbesteller-Boni und Standard Edition

Zu der Standard Edition von Mafia 3 gibt es an sich nicht viel zu berichten. Es gibt das Hauptspiel und das war’s. Wollt ihr noch mehr aus dem Spiel herausholen, dann bestellt es euch vor. Der Preis liegt bisher bei ca. 60 Euro für PS4 und Xbox One und bei ca. 40 Euro für PC. Die Vorbesteller-Boni gibt es dabei zu jeder der Editionen dazu. Family Kick Back ist hier das Stichwort. Dabei handelt es sich um ein Paket, das euch drei Waffen und drei Fahrzeuge liefert. Oben im Guide seht ihr ein Video, welches euch die Vorbesteller-Boni genau zeigt. Diese Extras erwarten jeden Vorbesteller: