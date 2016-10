Mafia 3 - Cheats und Trainer: Diese Hilfen gibt es

Ein so großes Spiel wie Mafia 3 mit Cheats und Trainern bestreiten kann viele Vorteile bringen. Vor allem schadet ihr damit auch niemanden, da es sich bei Mafia 3 um ein ausschließliches Singleplayer-Erlebnis handelt. Wollt ihr euch also Cheats und Trainer zur Hilfe holen, zeigen wir euch in unserem Artikel, was bisher möglich ist.

Mafia 3 - Trailer: So könnt ihr Geld verdienen 6 weitere Videos

Wollt ihr allerdings lieber auf die klassische Art und Weise Geld verdienen und keine Cheats und Trainer für lebensverlängernde Maßnahmen im Spiel nutzen, haben wir für euch auch einige Guides als Hilfe vorbereitet. Nutzt zum Beispiel unsere Tipps für den Einstieg. Die folgenden Infos zu Cheats und zum Trainer für Mafia 3 werden wir regelmäßig aktualisieren, da sich hier bekanntlich vieles ergeben kann.

Mafia 3 – Trainer: Cheats für Geld, Ausdauer, Munition

So lange der Glitch nicht gepatcht wurde, könnt ihr auch ohne Hilfe von Cheats und Trainern unendlich Munition kostenlos auffüllen. Folgt dem Link zum Artikel, in dem wir euch verraten, wie es funktioniert. Sollte dieser Exploit allerdings gepatcht werden und ihr braucht Kugeln für eure Waffen, könnt ihr den unten vorgestellten Trainer einsetzen. Dieser erlaubt euch allerdings noch viel mehr als das. Welche Cheats ihr damit geliefert bekommt zeigt euch die folgende Liste. Ihr erhaltet unendlich viel

Ausdauer Auto-Haltbarkeit Geld Leben Munition Sprengstoffe Ihr müsst nicht mehr Nachladen Ihr könnt euch unsichtbar machen

Wie es allerdings bei Trainern und Cheats üblich ist, können sie eine Auswirkung auf eure Spielstände haben. Damit ihr sicher gehen könnt, solltet ihr einen sicheren Speicherstand anlegen und den Trainer erstmal testen. Legt hierfür einfach einen weiteren Speicherstand an, an dem ihr die Cheats ausprobiert. Den Trainer findet ihr auf der Website von MrAntiFun. Klickt auf den Link zum Download. Sollte es- offizielle Cheats für den PC

geben, werden wir sie hier in dem Artikel auflisten. Schaut also regelmäßig vorbei, um Veränderungen rechtzeitig mitzubekommen.