Mafia 3 - Bezirke erobern und Unterbosse zuweisen

Eure größte Aufgabe bei Mafia 3 ist es, Bezirke zu erobern. Wie das funktioniert und wie ihr diese am besten den Unterbossen zuweist, zeigen wir euch in unserem Artikel. Wollt ihr die Bezirke zuweisen, müsst ihr dabei einiges beachten. Auch beim Erobern der Bezirke, solltet ihr einige Dinge bedenken. Welche, erfahrt ihr im Folgenden.

Insgesamt gibt es in New Bordeaux 10 Bezirke, die ihr erobern müsst. Der Ablauf ist jedes Mal gleich, nur die Hintergrundgeschichte ist individuell angepasst. Jeder Bezirk enthält Geschäfte und diese gilt es zu übernehmen. Haltet euch zudem an die Missionen und ihr werdet die Bezirke schnell erobern. Welchen Unterbossen ihr sie dann zuweist, ist die nächste Frage. Aber gehen wir darauf genauer ein:

Mafia 3 - Bezirke erobern und Geschäfte übernehmen

Damit ihr einen Bezirk übernehmen könnt, müsst ihr diverse Nebenmissionen ausführen und Geschäfte erobern. Dabei ist es wichtig, dass ihr die Einnahmen dieser Geschäfte auf Null bringt. Außer den Nebenmissionen müsst ihr die Gelder klauen, die in den Läden gelagert werden und Sonderziele zerstören. Diese werden euch auf der Map angezeigt. Ist es euch gelungen, zwei Geschäfte zu übernehmen und die Missionen abzuschließen, werdet ihr den jeweiligen Bezirk schnell erobern. Wichtig ist dabei, wie ihr mit Informanten, Vollstreckern und den Bossen der Geschäfte umgeht. Haltet euch an den folgenden Ablauf:

Habt ihr von Donovan alle wichtigen Informationen zu dem aktuellen Bezirk, seinen Banden und Geschäften bekommen, könnt ihr euch diesen Läden widmen. Sucht euch ein Geschäft aus, das ihr übernehmen wollt.

alle wichtigen Informationen zu dem aktuellen Bezirk, seinen Banden und Geschäften bekommen, könnt ihr euch diesen widmen. Sucht euch ein Geschäft aus, das ihr übernehmen wollt. Trennt mit Hilfe von Pfeifen und Heranschleichen die Informanten von dem Rest der Bande und entscheidet euch, ob ihr sie rekrutieren oder töten wollt. Langfristig gesehen erhöht es eure Einnahmen , wenn ihr euch dafür entscheidet, sie zu rekrutieren. Tötet ihr sie, bekommt ihr aber einen netten Batzen Kohle. Tipps zum Geld verdienen, geben wir euch aber in einem weiteren Guide.

von dem Rest der Bande und entscheidet euch, ob ihr sie wollt. Langfristig gesehen , wenn ihr euch dafür entscheidet, sie zu rekrutieren. Tötet ihr sie, bekommt ihr aber einen netten Batzen Kohle. Tipps zum Geld verdienen, geben wir euch aber in einem weiteren Guide. Bringt mithilfe der oben genannten Hinweise das Einkommen des Geschäfts auf null Dollar und wendet euch anschließend dem Boss des Geschäfts. Hierfür solltet ihr euch aber zunächst des Vollstreckers des Bosses entledigen. Das wird euch den weiteren Vorgang wesentlich einfacher gestalten.

des Bosses entledigen. Das wird euch den weiteren Vorgang wesentlich einfacher gestalten. Als nächstes ist der Boss dran. Damit ihr eure Einnahmen langfristig steigern könnt, solltet ihr die Bosse der Geschäfte rekrutieren und nicht töten . Auch hier gilt, ermorden gibt zwar Geld, aber auf Dauer ist es keine ertragreiche Wahl. Um einen Boss zu rekrutieren, braucht ihr lediglich eine Telefonanlage in der Nähe des Geschäfts zu verwanzen – nicht den kompletten Bezirk. So werdet ihr den Boss rekrutieren können.



Ihr solltet euch eher für das Rekrutieren entscheiden, wenn ihr einen höheren finanziellen Erfolg über einen längeren Zeitraum erzielen wollt.

dran. Damit ihr eure Einnahmen langfristig steigern könnt, solltet ihr die Bosse der Geschäfte . Auch hier gilt, ermorden gibt zwar Geld, aber auf Dauer ist es keine ertragreiche Wahl. Um einen Boss zu rekrutieren, braucht ihr lediglich eine in der Nähe des Geschäfts zu – nicht den kompletten Bezirk. So werdet ihr den Boss rekrutieren können. Ist der Bezirk übernommen, dann müsst ihr diesen den Unterbossen zuteilen. Worauf ihr dabei achten müsst, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Unterbosse zuweisen: Darauf solltet ihr achten

Nach der erfolgreichen Übernahme eines Bezirks, werdet ihr diesem einen Unterboss zuweisen müssen. Ist die Loyalität und das Vertrauen dieser zu euch hoch, werdet ihr einen hohen Kickback bekommen. Das bedeutet einfach, dass eure Provision dabei höher ausfällt. Die Zuweisung der ersten drei Bezirke könnt ihr noch nicht selbst bestimmen. Delray Hollow geht an Cassandra, Pointe Verdun an Burke und River Row an Vito. Die nächsten Bezirke könnt ihr dann den Unterbossen selbst zuweisen. Bedenkt dabei folgendes:

Schaut euch die Gefallen der Unterbosse an und entscheidet, welche dieser Perks euch am besten bei eurer Spielweise unterstützen. Die Fähigkeiten, die ihr am meisten brauchen werdet, die solltet ihr auch freischalten, indem ihr euch für die entsprechenden Unterbosse entscheidet. Weist ihr ein Geschäft einem Unterboss zu, heißt es noch lange nicht, dass ihr ihm den Bezirk zuweisen müsst. Habt ihr den Bandenboss rekrutiert oder getötet, werdet ihr euch mit allen Unterbossen treffen und dann eine endgültige Entscheidung treffen müssen. Diese ist dann unumkehrbar und deshalb müsst ihr euch hier 100%ig sicher sein. Wie ihr die Loyalität der Unterbosse erhöhen könnt, zeigen wir euch in einem weiteren Guide.