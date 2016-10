Mafia 3 - Alle Sammelobjekte schnell finden

Sammelobjekte gibt es bei Mafia 3 viele und wir helfen euch, sie schnell zu finden. Damit ihr alle Playboy, Vargas, Hot Rod und andere sammelbaren Gegenstände bekommt, müsst ihr auch nicht ewig suchen. Es gibt einen Trick, mit dem ihr euch alle Sammelobjekte bei Mafia 3 anzeigen lassen könnt. Wie dieser funktioniert, zeigen wir euch in Folgendem.

Insgesamt gibt es bei Mafia 3 sechs verschiedene Sammelobjekte. Darunter befinden sich Magazine wie Playboy und Hot Rod sowie Gemälde und Propaganda-Poster. Leider schaltet ihr keine Erfolge oder Trophäen frei, wenn ihr alle Sammelobjekte finden konntet. Sie stellen aber einen angenehmen Ausflug in die Vergangenheit dar und unterstreichen mit ihrem Charme die Kulisse.

Mafia 3 – Sammelobjekte schnell finden: So geht’s

Damit ihr die Sammelgegenstände von Mafia 3 schnell finden könnt, müsst ihr sie euch auf der Karte anzeigen lassen. Das passiert nicht automatisch, sondern erst mithilfe der TL-49-Sicherungen. Diese werden euch auf der Map angezeigt, sobald ihr euch in der Nähe befindet. Haltet also Ausschau nach einem runden grünen Symbol, das unten offen ist. Habt ihr eine TL-49-Sicherung gefunden, müsst ihr einen Verteilerkasten verwanzen. Das ist euch erst möglich, wenn ihr damit anfangen könnt, einen Bezirk zu übernehmen.

Ist es euch gelungen, den Verteilerkasten zu verwanzen, werden euch alle Sammelobjekte auf der Karte angezeigt. Sie werden mit einem blauen Punkt markiert und ihr könnt sie einfach einsammeln. Doch nicht nur die Sammelgegenstände werden angezeigt. Auch alle TL-49-Sicherungen des Gebietes werden markiert. Holt euch auch diese, denn es schadet nicht, welche auf Vorrat zu haben. Geht in jeder Abhörzone bei Mafia 3 so vor und ihr werdet schnell alle Sammelobjekte finden.

Diese Sammelobjekte gibt es

Die sechs Arten Sammelobjekte sind überall in New Bordeaux verteilt und ihr bekommt erst nach und nach Zugang zu den sammelbaren Gegenständen. Damit ihr wisst, welche Sammelobjekte ihr bereits gefunden habt, könnt ihr sie alle im Spielmenü unter dem Punkt „Sammlung“ einsehen. Hier könnt ihr auch genauer betrachten, wie diese Schmuckstücke aussehen. Die sechs Kategorien der Sammelgegenstände werden in der folgenden Liste genannt. So wisst ihr, was euch alles erwartet.