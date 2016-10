Mafia 3 - Alle Perks und Freischaltbedingungen im Überblick

In Mafia 3 schaltet ihr Perks für Lincoln sowie für Waffen und Fahrzeuge frei. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Fähigkeiten freischalten werdet und was sie euch bringen werden. Die Perks hängen mit den drei Unterbossen zusammen, mit welchen ihr Bekanntschaft machen werdet. Sie sind diejenigen, die euch mit Spezialfähigkeiten versorgen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in Folgendem.

Die drei Unterbosse bei Mafia 3 heißen Cassandra, Thomas Burke und Vito Scaletta. Ihr müsst sie Rekrutieren, um ihre speziellen Perks freischalten zu können. Sie erledigen dann für euch in verschiedenen Bezirken von New Bordeaux besondere Aufgaben. Auf diese Weise verdienen die Unterbosse Geld und je mehr sie davon einnehmen, umso mehr Perks schaltet ihr frei. Überlegt also genau, welchen Unterboss ihr was machen lasst, denn sie verfügen alle über unterschiedliche Perks. Welche es sind, zeigen euch die Tabellen.

Mafia 3 – Alle Perks von Cassandra

Cassandra verfügt über drei Perks, die wiederum in mindestens drei Level unterteilt sind. Wollt ihr zum Beispiel die Telefonleitungen kappen, den Waffenhändler freischalten und zudem die Screaming Zemi endlich benutzen können, ist sie eure Frau. Außerdem versorgt sie euch mit tollen Verbesserungen für eure Schießeisen. Seid ihr dicke mit der Dame, werdet ihr von ihr zwei Schießeisen bekommen:

Hartman AT-40

Barker 1500 Tactical

Für die Autos gibt es dann noch zusätzlich Federungs-Upgrades und Panzerungen. Wie ihr diese freischalten werdet, verraten wir euch demnächst in diesem Artikel.

Perks Effekte Freischaltbedingungen Telefonist •Level 1: Telefonverbindungen werden für 2 Min. getrennt.



•Level 2: Telefonverbindungen werden für 5 Min. getrennt.



•Level 3: Im Kampf werden Telefonverbindungen getrennt und ihr bekommt Verstärkung. •Level 1: Cassandra muss 100.000 $ verdient haben.



•Level 2: Cassandra muss 270.000 $ verdient haben.



•Level 3: Cassandra muss 420.000 $ verdient haben. Waffenhändler •Level 1: Schaltet mobilen Waffenhändler frei.



•Level 2: Ihr könnt Scraming Zemi beim Waffenhändler kaufen.



•Level 3: Screaming Zemi setzt zusätzlich Rauch frei.



•Level 4: Screaming Zemi verursacht zusätzlichen Explosionsschaden. •Level 1: Cassandra muss rekrutiert werden.



•Level 2: Cassandra muss 30.000 $ verdient haben.



•Level 3: Cassandra muss 180.000 $ verdient haben.



•Level 4: Cassandra muss 320.000 $ verdient haben. Waffenschmied •Level 1: Waffen erhalten ein Präzisions-Uprgrade.



•Level 2: Waffen erhalten ein Munitionskapazitäts-Uprgrade.



•Level 3: Waffen erhalten ein Stabilitäts-Uprgrade.



•Level 4: Waffen laden schneller nach. •Level 1: Cassandra muss 60.000 $ verdient haben.



•Level 2: Cassandra muss 140.000 $ verdient haben.



•Level 3: Cassandra muss 220.000 $ verdient haben.



•Level 4: Cassandra muss 370.000 $ verdient haben.

Alle Perks von Burke

Seid ihr bei Mafia 3 gerne mit explosivem Material unterwegs und jagt einfach alles in die Luft, werden euch die Perks von Burke gefallen. Sie ermöglichen es euch nicht nur, sie entfernen zudem Polizeizonen. Außerdem erlauben sie euch, Autos unbemerkt zu stehlen. Hört sich das für euch gut an? Dann schaut euch die Level der Perks an. Von Burke bekommt ihr zudem die

Hartmann HLP

Stromer .223

Außerdem sorgt er für kugelsichere Reifen- und Antrieb-Upgrades.

Perks Effekte Freischaltbedingungen Fahrzeuglieferung •Level 1: Fahrzeuglieferung wird freigeschaltet.



•Level 2: Autos können unbemerkt gestohlen werden.



•Level 3: Besetzte Autos können unbemerkt gestohlen werden. •Level 1: Burke muss rekrutiert werden.



•Level 2: Burke muss 180.000 $ verdient haben.



•Level 3: Burke muss 370.000 $ verdient haben. Polizeidisponent •Level 1: Entfernt für 30 Sek. blaue Polizeizonen.



•Level 2: Auf der Karte werden Polizisten in der Nähe eingezeichnet.



•Level 3: Entfernt für 2 Min. blaue Polizeizonen.



•Level 4: Entfernt für 2 Min. blaue und rote Polizeizonen.



•Level 5: Entfernt für 5 Min. blaue und rote Polizeizonen.



•Level 6: Entfernt für 10 Min. blaue und rote Polizeizonen. •Level 1: Burke muss 30.000 $ verdient haben.



•Level 2: Burke muss 60.000 $ verdient haben.



•Level 3: Burke muss 140.000 $ verdient haben.



•Level 4: Burke muss 220.000 $ verdient haben.



•Level 5: Burke muss 320.000 $ verdient haben. IRA-Bomber •Level 1: Sprengstoffe können beim Waffenhändler gekauft werden.



•Level 2: Ihr könnt mehr Sprengstoffe tragen und weitere Items können beim Waffenhändler gekauft werden. •Level 1: Burke muss 100.000 $ verdient haben.



•Level 2: Burke muss 280.000 $ verdient haben.

Alle Perks von Vito

Geratet ihr oft in Probleme, weil eure Gesundheit und Ausdauer nicht ausreichen, dann könnt ihr diese mit den Spezialfähigkeiten von Vito aufmotzen. Solltet ihr bewaffnete Verstärkung brauchen, dann ist Vito auch euer Ansprechpartner. Außerdem ist es dank der Perks von diesem Unterboss möglich, Bestechungsgelder anzunehmen. Klingt es für euch verlockend, dann späht in die Tabelle – sie verrät euch mehr. Vito kann die Karosserie eurer Fahrzeuge verbessern und bringt euch die

Hartmann 7.62mm

Hawk 4540 Night Vision

Diese speziellen Schießeisen erhaltet ihr von ihm als Belohnung.