Ein 16-minütiges Gameplay-Video erschien am Freitag, den 23. September 2016, auf dem offiziellen Youtube-Kanal des Action-Games Mafia 3. Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K Games veröffentlichten Demo-Material von der gamescom und der Tokyo Games Show 2016. Der Clip zeigt wie Protagonist Lincoln Clay den Unterweltboss Tony Derazio ausschaltet.

Das Video mischt zu Beginn Szenen eines fiktiven Touristen-Werbevideos für New Bordeaux mit schwarz-weißen Tatortsequenzen. Hayden Blackman, Creative Director und Studiochef von Hangar 13, stellt im Clip Lincoln Clay und dessen Absichten im Kampf gegen die italienische Mafia vor.

Schusswechsel, Nahkampf und Waffenkauf im Mafia-3-Gameplay-Video

Zudem erläutert Blackman die zehn verschiedenen Bezirke in Mafia 3 wie beispielsweise Bayou. In dem Stadtteil produziert die Mafia schwarzgebrannten Schnaps und verkauft Waffen. Das Gameplay-Video zeigt wie Clay Waffen, Sprengstoff, Gegenstände sowie Vorräte mit Hilfe eines fahrenden Waffenhändlers aufstockt.

Außerdem ist zu sehen, wie er ins Hotel gelangt, in dem sich die Zielperson aufhält. Schusswechsel-Szenen sind ebenso im Video enthalten wie der Nahkampf mit Gegnern und das anschließende Eliminieren von Derazio. Mafia 3 erscheint am 7. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite des Open-World-Games und in unserem Artikel zum neuesten Trailer „Die Waffen von New Bordeaux“.



