4 ungehörige Momente in Lust for Darkness - Dein Fetisch liegt mir am Herzen

Sonntagabend, 18 Uhr: Nackt und ans Bett gefesselt liegt ihr vor eurem Fernseher Schrägstrich Computer, den Controller oder die Maus in der eingeschlafenen Hand. Crash Bandicoot klappt mehr schlecht als recht, wenn ihr versucht, das Spiel während einer Runde BDSM zu zocken; selbst ruhigere Games wie Stardew Valley wirken merklich schwerer mit Handschellen. Eure Hobbies sind einfach nicht vereinbar? Quatsch, Lust for Darkness zeigt euch, wie es geht.

Sie tanzt halbnackt im Trailer, also klick!



Lust for Darkness - Kickstarter-Trailer

Akzeptiere die Lust

…. akzeptiere den Schmerz. Es ist ein altes Gebot, das Marquis de Sade schon kannte und freudig in seinen Büchern niederschrieb: Lust ist Schmerz und was wehtut, kann auch guttun. Lust for Darkness vom polnischen Entwickler Movie Games lässt die heutigen Medien-Klischees á la Fifty Shades of Grey links liegen und schlittert mit einem Ruck direkt ins Horror-Genre, wo es euch in ein viktorianisches Herrenhaus voller dubioser Maskenmenschen, bizarrer Statuen und Dinge wirft.

Diese Dinge habe ich fleißig auf Screenshots abgebildet, während ich die Alpha-Demo zufällig gespielt habe – wie ihr hier seht. Obwohl der kurze Blick durch das voyeuristische Guckloch kaum mehr als eine Stunde ging, habe ich vier ungehörige Momente erlebt, die ich keinesfalls für mich behalten möchte.

Skurril und hoffentlich steril

Wer bin ich überhaupt? Diese Frage kommt mir in den Sinn, als ich in einer leeren Zelle aufwache, einzig bestückt mit einem kleinen Tisch, ein paar Kerzen und einem fast unleserlichen, mit roter Schrift an die Wand gekritzelten, Spruch: “Akzeptiere die Extase, akzeptiere den Schmerz” – nun denn, womöglich wird mir ohnehin nichts anderes übrig bleiben. Der Schlüssel zur Tür des winzigen Verließes ist lächerlich einfach zu finden; ich krabbel also aus dem kleinen Raum und folge einer romantischen Spur aus Kerzen – bis hin zu einem in dunkle Kleidung gehüllten, stummen Mann, der vom Ende des Gangs aus zu mir starrt. Ganz geheuer ist mir das nicht, besonders, da die Hintergrundmusik merklich einem Höhepunkt entgegensteuert und mir per Geheimsprache mitteilt, in welcher misslichen Lage ich mich befinde.

In der Demo von Lust for Darkness übernehme ich zunächst die Rolle der Frau von Jonathan Moon, welche von den Anhängern eines geheimnisvollen Maskenkults betäubt und gefangen genommen wird, ehe sie ‘flüchten’ darf und dabei rein zufällig in einen ganz bestimmten Raum gelangt – ein Schlafzimmer.

Neben einem riesigen, in Satin gehüllten, Bett entdecke ich weitere Konstruktionen und Maschinen, die sich auf seltsame Weise plötzlich in Bewegung setzen, sobald ich mich ihnen nähere. Dass ich dabei ständig mein eigenes, erschrecktes Einatmen höre, macht mir die Identifikation mit der Figur nicht unbedingt einfacher; doch das endet schließlich auch, als ich von dem düsteren Mann erschreckt werde und sogleich in Ohnmacht falle. Also nicht ich persönlich, sondern die Figur.

BU: Herzlich willkommen in Amnesia: The Dark Decadent

Geschmackvolle Einrichtung

Als nächstes schlüpfe ich in die Haut von Ehemann Jonathan Moon, der ein Jahr später einen Brief seiner vermissten Frau erhält und in das dubiose Anwesen eingeladen wird. Direkt am Eingang begrüßt mich eine Gruppe der Maskenmenschen; das Flüstern vom Beginn einer unheiligen Zeremonie begleitet sie und scheucht mich hinauf in den ersten Stock, wo ich mich umsehe und die Augen nach Hinweisen auf meine Frau offenhalte.

Das Anwesen sowie das Gameplay erinnern dabei stark an Frictional Games Amnesia: The Dark Descent; ein geschmackvoll eingerichtetes Herrenhaus mit Kerzen, bizarren Bildern und eine Menge leerer Räumen, in denen ich zwar keine Streichhölzer, dafür aber diverse andere Gegenstände finde, die mir sicherlich irgendwann nützlich werden.

Es steckt Liebe in Lovecraft

Inhaltsverzeichnis: Lust for Darkness Es steckt Liebe in Lovecraft