Lords of the Fallen - 12 Spezialwaffen: Alle Bosswaffen bekommen

In Lords of the Fallen gibt es Spezialwaffen, die wesentlich besser sind als ihre einfachen Versionen. In unserem Guide zeigen wir euch, welche Freischaltbedingungen ihr erfüllen müsst, um alle Bosswaffen zu bekommen. Sie werden bei Lords of the Fallen auch als Bosswaffen bezeichnet, da ihr entsprechende Bosse besiegen müsst, um sie zu bekommen.

Allerdings ist dies nicht die einzige Freischaltbedingung, die ihr dabei erfüllen müsst. Neben dem Besiegen der Bosse, müsst ihr auch weitere Herausforderungen beachten, um die Spezialwaffen bei Lords of the Fallen freischalten zu können. So dürft ihr vielleicht in einem der Kämpfe keinen Schaden nehmen oder den Boss nicht in Rage versetzen.

Lords of the Fallen – Alle 12 Spezialwaffen freischalten

Insgesamt gibt es 12 Bosswaffen bei Lords of the Fallen. Darunter findet ihr Schätze wie Großschwerter, Großäxte oder Hämmer. Die Spezialwaffen überzeugen nicht nur mit ihrer Stärke, sondern auch mit ihren Spezialeffekten. Zudem skalieren sie mit verschiedenen Attributen, weshalb ihr das bei eurer Wahl ebenfalls bedenken solltet. Die folgende Tabelle nennt euch alle 12 Spezialwaffen, ihre Stats, Effekte und Freischaltbedingungen.