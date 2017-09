Life is Strange: Before the Storm - Alle Trophäen und Erfolge

Nach dem atmosphärischen Zeitreiseabenteuer um die schüchterne Max Caulfield folgt nun die Prequel Life is Strange: Before the Storm mit der rebellischen Chloe Price in der Hauptrolle. Das Setting beginnt drei Jahre vor den verheerenden Ereignissen im fiktiven Arcadia Bay und handelt von Chloes vertrackter Vergangenheit und ihrer Beziehung mit der beliebten Schülerin Rachel Amber. Ebenso wie im Vorgängertitel Life Is Strange könnt ihr auch hier wieder verschiedene Trophäen bzw. Erfolge oder Errungenschaften freischalten. Wie und wo erfahrt ihr in diesem Guide.



Trophäen - so schaltet ihr alle Erfolge frei

Ähnlich wie beim Vorgänger sind die Achievements bei Life is Strange: Before the Storm kaum zu verfehlen. Die einzige Herausforderung stellen die zum Teil versteckten Orte dar, an denen Chloe ihre Graffitis anbringen kann. Ansonsten schalten sich die Trophäen automatisch durch das Beenden der jeweiligen Episoden frei. Insgesamt können 34 Erfolge bzw. Errungenschaften freigeschaltet werden. Bei der PS4 ist sogar noch eine Platintrophäe und damit eine 35. möglich.

Da bisher erst Episode 1 “Erwacht” von Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht wurde, sind elf Erfolge möglich. Alle weiteren Trophäen sind aber schon gelistet und einsehbar. In der folgenden Tabelle findet ihr alle Erfolge und ihre Bedingungen:



Erfolg Bedingung Trophäe Erholungsvandalismus Bringt das optionale Graffiti #1 in Episode 1 “Erwacht” an Bronze Ich säge was, was du nicht siehst Bringt das optionale Graffiti #2 in Episode 1 “Erwacht” an Bronze Das letzte Einhorn Bringt das optionale Graffiti #3 in Episode 1 “Erwacht” an Bronze Hör mal, wer da nagelt Bringt das optionale Graffiti #4 in Episode 1 “Erwacht” an Bronze Rock-Idol Bringt das optionale Graffiti #5 in Episode 1 “Erwacht” an Bronze Dramatis Personae Bringt das optionale Graffiti #6 in Episode 1 “Erwacht” an Silber Hobo-Eintopf Bringt das optionale Graffiti #7 in Episode 1 “Erwacht” an Silber Pioniergeist Bringt das optionale Graffiti #8 in Episode 1 “Erwacht” an Silber Blick der Wut ins Gesicht Bringt das optionale Graffiti #9 in Episode 1 “Erwacht” an Silber Klarschreiben Bringt das optionale Graffiti #10 in Episode 1 “Erwacht” an Silber Erwache, liebes Herz Beendet Episode 1 “Erwacht” Gold

Fundorte aller Graffitis Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Bisher unveröffentlichte Trophäen und Erfolge

Die Titel der Erfolge der folgenden Episoden “Schöne neue Welt” und “Die Hölle ist leer” werden noch bekannt gegeben. Was ihr dafür tun musst, steht aber schon fest:



Erfolg Bedingung Trophäe Graffiti #11 Bringt das optionale Graffiti #11 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Bronze Graffiti #12 Bringt das optionale Graffiti #12 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Bronze Graffiti #13 Bringt das optionale Graffiti #13 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Bronze Graffiti #14 Bringt das optionale Graffiti #14 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Bronze Graffiti #15 Bringt das optionale Graffiti #15 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Bronze Graffiti #16 Bringt das optionale Graffiti #16 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Silber Graffiti #17 Bringt das optionale Graffiti #17 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Silber Graffiti #18 Bringt das optionale Graffiti #18 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Silber Graffiti #19 Bringt das optionale Graffiti #19 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Silber Graffiti #20 Bringt das optionale Graffiti #20 in Episode 2 “Schöne neue Welt” an Silber Oh, Wunder! Beendet Episode “Schöne neue Welt” Gold Graffiti #21 Bringt das optionale Graffiti #21 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Bronze Graffiti #22 Bringt das optionale Graffiti #22 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Bronze Graffiti #23 Bringt das optionale Graffiti #23 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Bronze Graffiti #24 Bringt das optionale Graffiti #24 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Bronze Graffiti #25 Bringt das optionale Graffiti #25 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Bronze Graffiti #26 Bringt das optionale Graffiti #26 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Silber Graffiti #27 Bringt das optionale Graffiti #27 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Silber Graffiti #28 Bringt das optionale Graffiti #28 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Silber Graffiti #29 Bringt das optionale Graffiti #29 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Silber Graffiti #30 Bringt das optionale Graffiti #30 in Episode 3 “Die Hölle ist leer” an Silber Alle Teufel sind hier Beendet Episode 3 “Die Hölle ist leer” Gold Beendet Lebewohl Beendet den Epilog “Lebewohl” Gold Bereit für den Sturm Sammelt alle anderen Trophäen Platin

Bisher ist die Platin-Trophäe nur zu erreichen, wenn ihr die Deluxe-Version des Spiels gekauft habt. Square Enix verkündete jedoch, dass sie sich um die Behebung dieses Ärgernisses kümmern. Spätestens zum Release der zweiten Episode “Schöne neue Welt” soll der Fehler behoben sein.

Sobald das zweite Kapitel veröffentlicht ist, findet ihr hier weitere Tipps und Tricks sowie alle Achievements.