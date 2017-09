Life is Strange: Before the Storm - Alle Graffitis und ihre Fundorte

Bewaffnet mit einem Edding schlüpft ihr in Life is Strange: Before the Storm in die Rolle der rebellischen Chloe Price. In der ersten Episode “Erwacht” könnt ihr bisher zehn Orte verunstalten und Chloes Unmut Ausdruck verleihen.



Während im ersten Teil von Life Is Strange Max’ Fotografien die einzigen Sammelobjekte waren, sind es im zweiten Teil Chloes Graffitis. Insgesamt wird es 30 Graffitis geben, wobei in jeder der drei Episoden zehn verteilt sind . Die Schmierereien sind optional, aber notwendig, um am Ende des Spiels alle Trophäen und Erfolge freizuschalten. Für welche Motive ihr euch entscheidet, steht euch aber frei.

In der folgenden Bilderstrecke sind alle Fundorte der Graffitis genau erklärt.



Fundorte aller Graffitis Bilderstrecke starten (10 Bilder)

Alle Graffitis in Episode 1 “Erwacht”: Fundorte

Wer sich die Fundorte lieber in einem Video anschauen will, sei hier bedient. In der untenstehenden Tabelle findet ihr kurzgefasst alle bisherigen Graffitis mit den Timecodes zum oben genannten Video. Über die Kapitelauswahl habt ihr auch nach dem Durchspielen der Episode die Möglichkeit, verpasste Graffitis nachzuholen. Außerdem könnt ihr generell kein Graffiti verpassen: keine getroffene Entscheidung hat Einfluss auf Chloes kreative Randale.

Graffiti Fundorte Timecode #1 Alte Mühle - Wohnwagen ab 00:05 #2 Alte Mühle - Sägeblatt ab 00:42 #3 Chloes Zimmer - Poster ab 01:10 #4 Davids Garage - Werkzeugkasten ab 01:47 #5 Blackwell Academy - Schwimmhalle ab 02:30 #6 Theaterankleide - Poster ab 03:16 #7 Zugabteil - Wand ab 03:52 #8 Park - Statue ab 04:55 #9 Müllhalde - Schild ab 05:30 #10 Traum - Autositz ab 06:13

Das sind bisher alle verfügbaren Graffitis in Life is Strange: Before the Storm. Sobald die zweite Episode erscheint, findet ihr hier die nachfolgenden zehn Graffitis von Skandalgöre Chloe Price.