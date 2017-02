9 0

Aktuell gibt es wieder einige Gerüchte zu Life is Strange. Nachdem bereits klar ist, dass zu dem Episodenspiel eine Fortsetzung erscheinen soll, verdichten sich nun die Hinweise darauf, dass bereits an der zweiten Staffel gearbeitet wird. Denn die Kollegen von PC Games haben bei einem Studiobesuch einiges herausgefunden.

Denn die Entwickler von Dontnod Entertainment haben sich mittlerweile in ihrem Gebäude in zwei Lager eingeteilt. Während ein Bereich für die Journalisten zu sehen war, wurde der andere mit etwa der Hälfte der Entwickler unter Verschluss gehalten. Sie sollen an einem bislang unangekündigten Projekt werkeln. Da die zweite Staffel von Life is Strange bereits von den Entwicklern bestätigt, aber noch nicht präsentiert wurde, könnte man schon fast darauf wetten, dass die Macher hinter verschlossenen Türen an der Fortsetzung arbeiten.

Spekulationen zu Life is Strange - Staffel 2

In diesem Jahr bringt Dontnod Entertainment das Rollenspiel "Vampyr" auf den Markt. Mit einem Release der zweiten Staffel dürfte also 2017 nicht zu rechnen sein. Vielleicht wird sie aber immerhin auf der E3 angekündigt und erscheint dann im kommenden Jahr. Wie Life is Strange - Staffel 2 an die Ereignisse des ersten Teils anknüpft und welches Ende die Macher für eine Fortsetzung wählen, bleibt abzuwarten. Eine Verfilmung von Life is Strange soll ebenfalls geplant sein.



