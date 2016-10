1 0

Ein Screenshot auf dem offiziellen Twitter-Kanal von LEGO Dimensions enthüllt Sonics Gefährten, welche ihm bei seinen Abenteuern zur Seite stehen. Ab November rast der blaue Blitz durch die Bauklötzchen Welt zusammen mit Tails, Knuckles, Shadow und Big the Cat. Spielbar sollen die Sidekicks allerdings nicht sein, sondern lediglich als NPCs in Erscheinung treten.

Zumindest gab dies Jimmy McLaughlin, einer der Sonic Game Directors, in einem Interview mit Spindash auf der gamescom 2016 bekannt. McLauglin zufolge soll auch Igel-Dame Amy mit von der Partie sein, diese ist im Bild auf Twitter allerdings nicht zu sehen.

Sonic Extension Pack ist ab 18. November erhältlich

Das Sonic-Pack erscheint am 18. November 2016. Altbekannte Level wie Green Hill und Emerald Coast sind dann in LEGO Dimensions mit dem rasenden Igel spielbar. Auf der San Diego Comic Con kündigte Sega im Juli zwei neue Sonic-Adventures an: Sonic Mania und Project Sonic.

Beide Titel erscheinen für die neuen Konsolengenerationen sowie PC. Den Release-Zeitraum legte das Unternehmen für Sonic Mania auf Frühling 2017 fest, Project Sonic hingegen liegt voraussichtlich Weihnachten 2017 unterm Baum. Das Sonic-Pack zu LEGO Dimensions ist erhältlich für PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One und Wii U. Den Sonic-Tweet findet ihr auf dem LEGO-Dimensions-Kanal.



Sonic - Segas Antwort auf Super Mario: Wie Sonic zur Ikone (und Lachnummer) wurde

LEGO Dimensions ist für PS3, PS4, Wii U, Xbox One und seit dem 10. Oktober 2015 für Xbox 360 erschienen.