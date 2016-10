17 0

Zu Halloween entwickelte ein Modder eine Modifikation für Left 4 Dead 2, welche zwei Waffen berühmter Serienkiller aus Filmen hinzufügt. Zum einen Jacks Axt aus Shining und zum anderen die Machete von Jason Voorhees aus Freitag, den 13.

Modder Yogensia entwarf bereits mehrere ikonische Waffen für das Zombie Survival Game wie Harley Quinns Baseballschläger, den sie in Suicide Squad benutzt, O'Ren Ishiis Katana-Schwert aus Kill Bill oder die E-Gitarre Rickenbacker 4001. Zu Halloween erscheinen jedes Jahr zahlreiche Special-Events, Mods und Updates.

Mehr Left-4-Dead-Waffen im Steam-Workshop

Dieses Jahr freuten sich Spieler unter anderem über das Overwatch Halloween Event mit Lootboxen in Form von Kürbislaternen und dem PvE-Brawl Junkensteins Rache, das Pokémon Go Halloween Update mit seltenen Monstern und Destinys Festival of the Lost Event mit speziellen Gegenständen und Quests. Left 4 Dead 2 erschien bereits 2009, ein dritter Teil wurde noch nicht offiziell angekündigt.

Es tauchte jedoch ein Hinweis auf Left 4 Dead 3 in einem Online-Tutorial eines Concept Artists von Valve auf. Ob und wann es einen neuen Titel zur Serie geben wird, ist bisher unbekannt. Valve äußerte sich bisher nicht zum Vorfall mit dem Tutorial. Weitere Modifikationen zu Left 4 Dead 2 findet ihr im Mod-Workshop der Steam-Community.



