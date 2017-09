0 0

Cliff Bleszinski ist seines Zeichens der Schöpfer der Gears-of-War-Reihe. Mit seinem neuen Studio Boss Key Productions hat er im vergangenen Monat den Shooter LawBreakers auf den Markt gebracht. Doch die Spieler ziehen sich immer mehr zurück. Woran das liegt? Cliffy B. hat dazu eine eigene Theorie.

„Ich muss dieses Spiel in erster Linie am Leben halten“, so Bleszinski im Interview mit Gamespot. „Ich kann auf den sozialen Kanälen sehr großspurig und dreist sein. Zudem habe ich realisiert, dass wir eine sehr junge Player-Base haben. Das war für mich sehr erniedrigend. Ich werde mich bei diesem Spiel immer wiederholen und neue Sachen hinzufügen. Und ich werde versuchen, nicht mehr so ein Idiot zu sein. Wir haben unsere Fehler mit dem Spiel gemacht, aber wir werden weitermachen und die Reviews lügen nicht.“



Keine Begeisterung für LawBreakers

Laut Bleszinski haben die wenigsten bislang verstanden, welche Faszination aus LawBreakers hervorgeht. Mit dem Shooter wollte er etwas schaffen, was es vorher noch nicht gab. So hatte er sich beispielsweise dagegen entschieden, einen einfachen Team-Deathmatch-Modus zum Release zu bringen. Immerhin hat jedes Spiel einen solchen Modus. Bleszinski gibt nun zu, dass er damit falsch lag. In den nächsten Monaten könnte es also einige Änderungen geben, damit mehr Spieler zu LawBreakers greifen.

