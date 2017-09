Last Day on Earth - Rüstungen: Mehr Schutz und Schnelligkeit für euren Charakter

Rüstungen sind bei Last Day on Earth: Survival unerlässlich. Sobald ihr euren Schutz verliert, werdet ihr merken, dass ihr viel mehr Schaden abbekommt und damit auch schneller sterbt. Doch das ist natürlich nicht alles, denn mit Rüstungen, bzw. den Schuhen, erhöht ihr auch noch eure Geschwindigkeit.

Auch wenn Schuhe euch, anders als Hemden, Westen, Mützen, Helme und Hosen, keinen Rüstungsschutz gewähren, solltet ihr sie also nicht unterschätzen, denn schneller unterwegs zu sein, kann auch das eine oder andere Leben retten. Wir zeigen euch welchen Schutz ihr von jeder Rüstung erwarten könnt und was ihr braucht, um sie zu craften.

Alle Rüstungen: Werte und Freischaltbedingungen

Wenn ihr Glück habt, findet ihr beim Looten von Kisten und Schränken gute Rüstungen. Macht zum Beispiel einen Ausflug zum Bunker – klickt auf den Link um zu erfahren, wie einfach es mittlerweile ist. Dort findet ihr guten Loot. Aber zurück zu den Rüstungen…

Da ihr den Rüstungswert momentan erst dann seht, wenn ihr das Item bereits hergestellt oder gefunden habt, haben wir die Werte für euch zusammengetragen, damit ihr sie auch schon vorher einsehen könnt. Die Kevler- und Sturm-Rüstung lässt sich noch nicht craften, da es noch keine Titaniumbarren im Spiel gibt. Wir werden die Boni sobald nur möglich ergänzen. Die folgende Tabelle verrät euch alle Werte und die Bilderstrecke zeigt euch die Baupläne, die Freischaltbedingungen und die notwendigen Crafting-Ressourcen.



Rüstungen Schutz / Geschwindigkeit Baseballkappe 2 / 0 Hemd 3 / 0 Cargohose 3 / 0 Turnschuhe 0 / 41 Mütze 4 / 0 Dicke Weste 6 / 0 Denim-Jeans 6 / 0 Arbeitsschuhe 0 / 42 Taktische Kappe 6 / 0 Taktische Weste 9 / 0 Taktische Hose 9 / 0 Taktische Stiefel 0 / 43 SWAT-Helm 8 / 0 SWAT-Weste 12 / 0 SWAT-Hose 12 / 0 SWAT-Stiefel 0 / 44 Kevlar-Helm tba Kevlar-Weste tba Kevlar-Hose tba Kevlar-Stiefel tba Sturm-Helm tba Sturm-Weste tba Sturm-Hose tba Sturm-Stiefel tba

Beachtet, dass die Kleidung euch nur dann Schutz gewährt, wenn sie auch richtig platziert ist. Das bedeutet, dass ihr sie in eurem Inventar auf die richtige Stelle rechts zieht. Außerdem verbraucht sich Kleidung mit jedem Treffer, den ihr einstecken müsst.

Es ist also besser eine Sammlung an guter Rüstung anzulegen. Besonders von der, die ihr noch nicht craften könnt. Werft sie also nicht weg und sammelt sie in eurer Basis in einer Kiste.