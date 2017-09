Last Day on Earth - Bunker-Code finden und den Vault looten

Last Day on Earth: Survival bietet den Spaß überhaupt: In einem Bunker, der in seinen Tiefen viele Level voll Loot birgt – den Alfa-Bunker. Doch bevor ihr diesen betreten könnt braucht ihr eine CAC-Karte. Bei dem Vault im Innern wird es dann noch etwas schwieriger, denn hier braucht ihr einen Code – dieser Code ändert sich alle 24 Stunden!



Bevor ihr den Bunker oder besser gesagt den Vault betretet, solltet ihr euch gut vorbereiten, denn dort erwarten euch viele Gefahren. Zombies und Geschütztürme werden euch die Hölle heiß machen. Wollt ihr den Bunker komplett erkunden, solltet ihr noch fünf Transistoren, sieben Verkabelungen und 10 Bolzen mitnehmen.



Code für die Tiefen des Alfa-Bunkers bekommen

Momentan befindet sich Last Day on Earth in der Beta-Phase und zwei Level sowie die Lobby des Bunkers sind zugänglich. Wundert euch also nicht. Allerdings werden diese alle 24 Stunden resetet, sodass ihr euch erneut viel Beute holen könnt. Findet ihr den Code, ist er auch nur eine begrenzte Zeit einsetzbar, denn er wird alle drei Tage resetet und ist jetzt für alle gleich.

Das Video oben zeigt euch, wie der Youtuber AllGamesDelta das erste Level geschafft hat. Nehmt euch ein Beispiel an seiner Ausrüstung, denn sie wird euch diese Hölle einfacher gestalten. Mit den Updates wird der Bunker allerdings immer einfacher zu bewältigen, weshalb ihr damit keine Probleme mehr haben solltet. Auch die Fundorte für das Passwort werden immer leichter zugänglich. Folgende Möglichkeiten, den Code zu bekommen, sind bisher bekannt: