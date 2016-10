Landwirtschafts-Simulator 17 - Tipps und Tricks für erfolgreiche Farmer

Damit ihr beim Landwirtschafts-Simulator 17 ordentlich einsteigen könnt, wollen wir euch Tipps und Tricks zu den wichtigen Zweigen Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft geben. Die ausgewählten Hinweise werden euch dabei helfen, ordentlich an- und abzubauen sowie viel Geld zu verdienen. Wollt ihr also ein erfolgreicher Farmer oder eine erfolgreiche Farmerin werden, dann haltet euch an unsere Tipps zu LS 17.

Besonders für Einsteiger in den Landwirtschafts-Simulator 17, ist es ein weiter Weg bis zum Erfolg. Manchmal seht ihr nur kleine Bildchen und wisst nicht, was gemeint ist. Oder ihr wisst nicht, welche Verwendung manche Pflanzen haben könnten, außer dass sie verkauft werden müssen. Mit den folgenden Tipps zu LS 17 gehen wir auch auf solche Themen ein.

Der Landwirtschafts-Simulator 17 und unsere Tipps zum Ackerbau

Die erste Hürde, die ihr beim Ackerbau überwinden müsst, ist das Erkennen der Symbole bzw. Icons für die einzelnen Feldfrüchte. Aus diesem Grund erschien es uns wichtig, in unsere Tipps die Beschriftung dieser aufzunehmen. Das Bild zeigt euch alle 10 Feldfrüchte und benennt die Symbole, damit ihr wisst, was ihr da eigentlich anbaut und verkaufen könnt. Diese Feldfrüchte müsst ihr in drei Schritten aufbereiten. Dazu zählen Bodenbearbeitung, Aussaat und Ernte. Die folgenden Tipps zum Ablauf werden euch helfen:

Schnappt euch einen Pflug oder einen Grubber und lockert zunächst den Boden auf, damit ihr die Feldfrüchte aussäen könnt.

oder einen und lockert zunächst den Boden auf, damit ihr die Feldfrüchte aussäen könnt. Befüllt die Sämaschine mit Saatgutpaletten , damit ihr das Gerät für die Aussaat vorbereitet. Tipp : Habt ihr genug Geld zusammengespart, dann kauft euch beim Fahrzeughändler die Direktsaatmaschine Väderstad Rapid A 600S . Damit könnt ihr den Boden auflockern und die säen.

, damit ihr das Gerät für die Aussaat vorbereitet. : Habt ihr genug Geld zusammengespart, dann kauft euch beim Fahrzeughändler die Direktsaatmaschine . Damit könnt ihr den Boden auflockern und die säen. Nach der Aussaat wartet ihr, bis eure Feldfrüchte reif sind. Jetzt kommt die Erntemaschine zum Einsatz. Bedenkt das passende Schneidwerk und springt hinein, um die Früchte eurer Arbeit zu ernten.

zum Einsatz. Bedenkt das und springt hinein, um die Früchte eurer Arbeit zu ernten. Der letzte Schritt ist dann der Kipper. Damit könnt ihr die Ernte zu Silos oder zum Verkauf abtransportieren.

Kartoffeln, Zuckerrüben und Rettich

Nicht alle Feldfrüchte lassen sich mit denselben Maschinen ernten. Für Kartoffeln oder Zuckerrüben zum Beispiel, braucht ihr spezielle Maschinen. Es gibt natürlich Fahrzeuge, welche die komplette Ernte übernehmen können. Diese werdet ihr euch aber erst später leisten können. Daher auch hierzu unsere Tipps: Am Anfang vom Landwirtschafts-Simulator 17 könnt ihr zum Ernten den Grimme KS 75-4 nutzen. Dieser rupft das Kraut vorne am Traktor weg und hinten kümmert sich der Grimme SE 260 um das Einsammeln der Rüben.

Der Ölrettich hat eine besondere Funktion und möchte ebenfalls speziell behandelt werden. Diesen müsst ihr nämlich untergrubbern. Dadurch könnt ihr den Ertrag anderer Pflanzen um ca. 30% steigern. Aus diesem Grund braucht ihr einen Grubber. Sobald euer Ölrettich ausgewachsen ist, könnt ihr ihn mit dem Grubber in das Feld einarbeiten. Auf diese Weise nimmt der Rettich seine Funktion als Gründünger auf.

Der Dünger und seine Wirkung

Es gibt mehrere Möglichkeiten eure Felder zu düngen. Das ist einer der wesentlichsten Tipps, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Es ist deshalb so wichtig, weil ihr eure Einnahmen damit um bis zu 90% steigern könnt. Das Wachstum eurer Saat ist unterteilt in 3 Phasen. Düngt ihr euer Feld in jeder Phase ein Mal, werdet ihr eine 3 x 30% höhere Ernte einfahren. Falls ihr nicht wisst, welche Dünger es gibt, habt ihr zusätzlich zum Ölrettich folgende Möglichkeiten.

Güllefass : Das ist ein sehr günstiger Dünger, denn er wird von euren Tieren hergestellt. Die Felder stinken dabei sehr.

: Das ist ein sehr günstiger Dünger, denn er wird von euren Tieren hergestellt. Die Felder stinken dabei sehr. Mist- und Düngerstreuer : Auch hier werdet ihr mit dem Geruch kämpfen müssen und produziert wird er von euren Kühen und Schweinen.

: Auch hier werdet ihr mit dem Geruch kämpfen müssen und produziert wird er von euren Kühen und Schweinen. Kunstdünger: Der Kunstdünger ist sehr teuer, wird aber in geringen Mengen verbraucht, da es hochkonzentriert verkauft wird. Zudem braucht ihr eine Dünger-Maschine, die euer Feld mit dem Kunstdünger bearbeitet.

Weitere Tipps zum LS 17 folgen in Kürze. Wir widmen uns noch den Themen Forstwirtschaft und Viehzucht, kommt also gerne wieder zurück, um mehr Hilfe zu bekommen. Habt ihr weitere Tipps, hinterlasst sie uns und unseren Lesern gerne in den Kommentaren.