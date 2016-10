Landwirtschafts-Simulator 17 - Startet nicht: Probleme mit Grafik, Lenkrad und Kontostand lösen

Habt ihr Probleme beim Dreschen oder will der Landwirtschafts-Simulator 17 bei euch gar nicht erst starten? In den hiesigen Foren sind einige Klagen zu Spielabstürzen und anderen Problemen wie der nicht funktionierenden Kontostandanzeige oder Schwierigkeiten mit dem Lenkrad bei der Steuerung laut geworden. In diesem Artikel findet ihr Lösungen zu den am häufigsten auftretenden Problemen beim LS 17.

Viele Probleme bei Spielen werden häufig mittels Patches ausgemerzt. Diese sogenannten „Flicken“ fixen die Lücken, die das Spiel aufweist. Doch bis dahin müssen sich die Spieler selbst darum kümmern. Da wird man durchaus erfinderisch. Was also tun, wenn es heißt „Mein Landwirtschafts-Simulator 17 startet nicht und stürzt ab?“.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Startet nicht: Spielabstürze vermeiden

Bei vielen Farmern kommt es dazu, dass der LS 17 gar nicht erst startet oder im nächsten Moment abstürzt. Welche Gründe das hat, ist bisher noch nicht bekannt geworden. Eine allgemeine Hilfestellung bei einem solchen Problem ist es, die Treiber der Grafikkarte auf den neuesten Stand zu bringen und zu updaten. Je nachdem, ob ihr eine Karte von NVIDIA oder von AMD habt, könnt ihr euch das Grafikkartentreiber-Update von den offiziellen Seiten eures Herstellers ziehen.

Im Übrigen kann das auch dafür sorgen, dass ihr in Zukunft eine bessere Performance bekommt.

Manchmal hilft es auch, dass Spiel neu zu installieren, doch das ist eher selten der Fall. Einige Spieler berichteten überdies auch davon, dass ihnen der Support vom LS 17 sofort weitergeholfen habe. Schließlich können die Entwickler des Spiels sogleich die besten Tipps bei Problemen liefern.

Auch eine Aktualisierung eurer Windows-Version kann bei einem Startet-nicht-Problem Abhilfe schaffen:

Geht in die Systemsteuerung. Sucht hier nach „System und Sicherheit“. Klickt hier den Unterpunkt „Windows Update“ an und dort wiederum auf „Nach Updates suchen“.

Findet euer System daraufhin Updates, dann installiert diese schleunigst, um den Landwirtschafts-Simulator 17 endlich starten zu können.

Lenkrad-Probleme

Spieler des Landwirtschafts-Simulators 17 nutzen gern ein Lenkrad samt Pedalen und Steuerung, wenn sie mit dem Traktor unterwegs sind – So ist das Fahrgefühl gleich viel realer. Allerdings klagen Nutzer darüber, dass der LS 17 nach dem Start abstürzt oder gar nicht erst startet.

Aber ihr könnt das Lenkrad-Problem leicht lösen: Zieht das USB-Kabel für das Lenkrad an eurem PC ab. Startet jetzt den Landwirtschafts-Simulator 17 neu und verbindet danach das Kabel wieder mit eurem Computer. Jetzt sollte das Lenkrad funktionstüchtig sein.

Habt ihr das Lenkrad von Logitech G27? Dann kann euch der Steam-User L33TCHtv bei der Einrichtung weiterhelfen.

Kontostand wird nicht richtig angezeigt

Im Multiplayer vom Landwirtschafts-Simulator 17 gibt es derzeit das Problem, dass der Kontostand nicht korrekt angezeigt wird. Bei Verkäufen, Käufen oder dem Abbezahlen/Aufnehmen eines Kredits findet also keine Anpassung des Kontostandes statt.

Anscheinend handelt es sich hierbei um einen klassischen Bug, den die Entwickler mit einem bald folgenden Patch fixen wollen. Das einzige, was bei Spielern hier funktioniert hat, war es, einen eigenen Server für den LS 17 zu nutzen. Jedoch müssen wir hier vermutlich einfach noch ein wenig abwarten und auf den Patch hoffen.

Keine Tiere für LS 17 in chinesischer, koreanischer und russischer Sprache

Dieses Problem ist den Entwicklern bereits bekannt und sie arbeiten daran Es wird bald einen Hotfix dafür geben. Über die Seite des Landwirtschafts-Simulator könnt ihr übrigens das komplette Sprachpaket herunterladen, falls eure nicht dabei sein sollte.

Probleme mit dem Multiplayer

Im Multiplayer des Landwirtschafts-Simulator 17 gibt es ebenfalls so einige Probleme. Hier können 16 Spieler zusammen Ackerbau betreiben. Denkt daran, dass der Rechner vom Host dementsprechend Leistung erbringen muss. Zudem müssen alle die gleiche Versionsnummer des Spiels haben. Andernfalls könnt ihr das Game updaten. Stellt euch also am besten die automatischen Updates bei Steam ein.

Dazu gibt es Probleme mit dem Missionen, die noch nicht im Multiplayer funktionieren. Bisher gibt es dafür aber noch keine Lösung. Angeblich soll dies von den Machern vorerst so gewollt sein.

Da hat das Entwicklerstudio vom Landwirtschafts-Simulator 17 noch einiges zu tun. Wir hoffen alle auf einen baldigen Patch, der sich um die Probleme kümmert.