Landwirtschafts-Simulator 17 - Multiplayer erklärt und zum Laufen gebracht

Der Landwirtschafts-Simulator 17 hat einen Multiplayer. Manchmal ruckelt der ein wenig, dann wieder lässt sich die Verbindung nicht richtig herstellen. Generell aber, haben wir mit dem Modus viel Spaß gehabt. Wir erklären euch, wie der Multiplayer funktioniert und zeigen euch, was ihr tun könnt, wenn es mal nicht funktionieren sollte.

Habt ihr den Vorgänger gespielt, werdet ihr den Multiplayer beim Landwirtschafts-Simulator 17 schon verstehen. Ihr könnt jetzt eine größere Gruppe von Spielern zusammentrommeln, um die Farmer-Abenteuer zu meistern. Bis zu sechs Spieler können sich auf der PS4 und der Xbox One zusammentun. Der PC erlaubt euch sogar eine Gemeinschaft aus 16 Farmern zu gründen.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Multiplayer erklärt

Spielt ihr LS 17 in einer Gruppe, müsst ihr keine weiteren Helfer anstellen, um alles, was ihr euch vorgenommen habt, zu schaffen. Allerdings müsst ihr einige Voraussetzungen erfüllen, wenn ihr zusammen mit Freunden spielen wollt. Zum Beispiel werdet ihr euch nicht verbinden können, wenn ihr nicht alle dieselbe Version des Spiels habt. Zieht euch also regelmäßig die Updates oder lasst es – Wichtig ist, dass ihr alle gleich vorgeht.

Das gilt übrigens auch für die Mods. Nutzt ihr welche, dann sollten sie auch von eurem Team genutzt werden. Die Einstellungen könnt ihr im Menü vornehmen. Habt ihr einen DLC für LS 17 und dadurch Zugang zu anderen Karten, dann müssen ihn eure Team-Kollegen auch haben. Die Formel ist also ganz einfach: Sorgt dafür, dass eure Spiele alle gleich sind.

LS 17 – Multiplayer starten

Wollt ihr selbst eine Runde im Multiplayer eröffnen, ist es ganz einfach. Wählt den Mehrspielermodus im Menü aus und besetzt einen neuen Speicherplatz. Jetzt müsst ihr lediglich den Schwierigkeitsgrad festlegen und könnt eure Freunde einladen. Wollt ihr einer aktiven Multiplayer-Runde beitreten, müsst ihr ein paar Dinge beachten:

In einer Liste werden euch aktuelle Spiele aufgelistet.

aufgelistet. Unten findet ihr einen Filter , mit dem ihr die Suche eingrenzen könnt.

, mit dem ihr die Suche eingrenzen könnt. Rechts neben den Namen könnt ihr vielleicht ein Ausrufezeichen sehen. In dieser Sitzung werden Mods oder DLCs verwendet, die ihr nicht habt. Leider könnt ihr diesem Multiplayer-Spiel nicht beitreten.



Seht ihr solche Ausrufezeichen, dann könnt ihr dieser Mehrspieler-Runde nicht beitreten.

sehen. In dieser Sitzung werden Mods oder DLCs verwendet, die ihr nicht habt. Leider könnt ihr diesem Multiplayer-Spiel nicht beitreten. Seht ihr ein Schloss, wird es auch nicht funktionieren, denn diese Mehrspieler-Runden sind auf „Privat“ gesetzt.

Mögliche Probleme mit dem Mehrspieler-Modus

In einigen Foren haben wir Fragen gelesen, welche offenbar die Spielergemeinschaft vereinzelt ausbremsen und dafür sorgen, dass sie den Mehrspieler-Modus nicht nutzen können. Die folgende Liste behandelt diese Fragen und gibt euch mögliche Lösungen, damit ihr doch noch eine Farm-Party mit euren Freunden feiern könnt.