Landwirtschafts-Simulator 17 - Erfolge und Trophäen auf Feld und Wiesen

Mit dem Traktor über virtuelle Wiesen und Felder tuckern und das herrliche Landleben genießen – Mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 könnt ihr jetzt wieder das friedliche, aber auch stressige Leben eines Farmers fristen und dabei auch noch Trophäen und Erfolge einfahren. Welche Achievements ihr beim LS 17 sammeln und wie ihr diese freischalten könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 erlebt ihr dieses Jahr die Herausforderungen, die in der modernen Landwirtschaft auf euch warten. Es gibt eine große offene Spielwelt sowie viele tolle und vor allem neue Inhalte. Dazu gehören viele Tiere, neue Fahrzeuge, zahlreiche Pflanzenarten und eine verbesserte Spielmechanik. Die Umgebung wird im Spiel einer nordamerikanischen Gegend ähneln und ihr könnt euch auf viele Details freuen. Zudem könnt ihr auch online mit bis zu 16 Spielern im Koop-Modus spielen. Na? Angefixt? Kennt ihr schon alle Editionen des Landwirtschafts-Simulators 17? Ihr habt auch die Möglichkeit, den Farming-Simulator vorzubestellen und so tolle Vorbesteller-Boni zu ergattern.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Alle Trophäen und Erfolge sammeln

Der Landwirtschafts-Simulator 17 kommt mit insgesamt 18 Achievements daher. Die meisten der Erfolge könnt ihr vermutlich im Laufe der Spielzeit freischalten. So gilt es, Hilfsbereitschaft zu zeigen, indem ihr anderen Bauern aushelft oder eine bestimmte Anzahl an Schweinen, Kühen oder Schafen zu züchten. Es gibt aber auch Trophäen dafür, dass ihr alle Goldnuggets findet oder euren Bankkredit in Gänze zurückzahlt. Witzig, aber mit großer Sicherheit schaffbar, ist jenes Achievement, bei dem ihr bereits am ersten Tag Bankrott seid und euer Kontostand schon ins Negative abrutscht.

PlayStation-Spieler vom Landwirtschafts-Simulator können mit folgender Trophäen-Sortierung rechnen:

2 Bronze-Trophäen

6 Silber-Trophäen

9 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Bisher sind lediglich die Trophäen für die PS4 veröffentlicht worden, vom Gamerscore keine Spur. Sobald es hierzu aber Infos gibt, tragen wir diese für euch hier nach – Schaut also wieder vorbei.

LS 17 – Trophäen, Erfolge, Gamerscore und Freischaltbedingungen auf einen Blick

Die nachfolgende Tabelle führt für euch alle im Landwirtschafts-Simulator freischaltbaren Erfolge und Trophäen auf und verrät euch zudem, wie diese zu ergattern sind: