Landwirtschafts-Simulator 17 - Editionen und Collector's Edition im Überblick

Wie lebt man wohl als Besitzer eines landwirtschaftlichen Betriebes? Das könnt ihr nun wieder selbst in Erfahrung bringen, denn der Landwirtschafts-Simulator 17 kommt am 25. Oktober 2016 heraus und dann könnt ihr das Landleben am eigenen Bildschirm mit Maus und Tastatur oder dem Controller nachempfinden. Falls ihr euch noch nicht für eine Edition des Landwirtschafts-Simulators 17 entschieden habt, dann kommt euch sicherlich dieser Guide sehr gelegen, denn hier stellen wir euch die Editionen im einzelnen vor.

Sobald ihr euch für eine Edition entschieden habt, könnt ihr den Landwirtschafts-Simulator 17 übrigens auch schon vorbestellen. Es wird in dem Farming-Simulator übrigens mehr als 200 landwirtschaftliche Fahrzeuge geben, die originalgetreu nachgebildet wurden. Eure Aufgabe ist es in der idyllischen Umgebung Felder zu bewirtschaften, in Wäldern Holzwirtschaft zu betreiben und euch um das liebe Vieh zu kümmern. Natürlich kommt es am Ende aber nur auf eins an: Ihr müsst eure Erzeugnisse gewinnbringend verkaufen, um euren Hof am Laufen zu lassen. So taucht ihr in die Welt eines Bauern ein, der im realen Leben manchmal seine Not hat und wirtschaftlich gesehen sehr kämpfen muss.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Infos zu allen Editionen

Bei Amazon sind bereits drei Editionen vom Landwirtschafts-Simulator im Angebot. Von besonderem Interesse sollte vor allem die Collector's Edition sein, die mit vielen Schmankerln um die Ecke kommt und somit sehr umfangreich ist. Außerdem gibt es natürlich die ganz normale Standard-Edition und daneben die sogenannte Day One Edition. Letztere ist übrigens nur ganz exklusiv bei Amazon zu bekommen. Diese Edition bringt nämlich noch zusätzliche digitale Inhalte mit.

Nun geht es aber los. Dürfen wir vorstellen: Der Landwirtschafts-Simulator 17 und seine Editionen im Detail.

Standard Edition

Ihr könnt die Standard-Edition des Landwirtschafts-Simulators ab dem 25. Oktober 2016 im Handel kaufen. Die PC-Version ist dann für 34,99 Euro zu haben. Dagegen müsst ihr für die Xbox One und die PS4 ein paar Euro mehr hinblättern: Diese Versionen der Standard-Edition kosten jeweils 49,99 Euro.

Ihr könnt die Standard-Edition übrigens auch für alle drei Plattformen in digitaler Form erhalten und Vorbesteller erhalten zwei tolle Boni:

den Traktor Challenger MT700E Field Viper und

den Traktor Valtra T-Serie in der Kuh-Edition.

Day One Edition

Ganz exklusiv erhaltet ihr auf Amazon die Day One Edition vom Landwirtschafts-Simulator. Sie kostet ebenfalls 34,99 Euro, wie die Standard-Edition für den PC. Doch neben dem Hauptspiel enthält sie noch die Traktoren der Valtra T-Serie in der Kuh-Edition plus den Traktor Massey Ferguson 8737 in schwarz samt Doppelbereifung.

Kauft ihr die Day One Edition für die PS4 oder die Xbox One bei Saturn oder Media Markt, dann erhaltet ihr zusätzlich noch einmal exklusive Traktoren dazu:

Challenger MT800E Field Python

Valtra T-Serie in der Kuh-Edition

Premium Edition

Mittlerweile ist auch bekannt geworden, dass es für den Landwirtschafts-Simulator auch eine Premium Edition geben wird, die es aber nur für die PS4 und die Xbox One und ausschließlich in digitaler Form geben soll. Das bedeutet, dass ihr diese Versionen vom LS 17 nur im Xbox Live Store oder aber im PlayStation Store kaufen könnt. Auch die Premium Edition enthält Vorbesteller-Boni, wenn ihr das Spiel denn vorbestellen möchtet:

den Season Pass ,

, den Traktor Challenger MT700E Field Viper und

den Traktor Valtra T-Serie in der Kuh-Edition.

Collector's Edition

Die Collector's Edition ist sehr umfangreiche und enthält viele Extras. Ihr könnt sie bereits zum Preis von 49,99 Euro vorbestellen. Sie enthält das Hauptspiel und folgende Boni:

Die Sammlerbox

Eine Miniatur-Modell des Traktors „Valtra N174“

Das Buch „The Art of Modding“

Ein Schlüsselband mit der Aufschrift „Farming Simulator“

Eine DVD zum Making of und diversen Modding-Video-Tutorials

5 Design-Konzeptkarten

Zehn Sticker mit hübschen Motiven von den bekanntesten Traktor-Marken

Ein Poster im A2-Format, das das Spielcover zeigt

Neben den physischen Extras beinhaltet die Collector's Edition aber auch noch diverse digitale zusätzliche Inhalte: