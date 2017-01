Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue - Trophäen im Überblick

In Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue gibt es zahlreiche Trophäen für die Achievement-Jäger unter euch. Nicht nur, dass ihr Erfolge für Kingdom Hearts – Dream Drop Distance freischaltet, auch für Kingdom Hearts 0.2 – Birth by Sleep – A Fragmentary Passage werdet ihr mit einigen Trophäen belohnt. Welche Achievements es sind und welche Freischaltbedingungen euch erwarten, erfahrt ihr nachfolgend.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue - E3-2016-Trailer

Viele Fans können das Erscheinen von Kingdom Hearts III nicht abwarten und als Vorfreude könnt ihr euch schon mal Kingdom Hearts 0.2 – Birth by Sleep – A Fragmentary Passage zu Gemüte führen. Für alle, die Dream Drop Distance nicht auf dem 3DS gespielt haben, bedeutet das Spiel einen guten Ersatz. Zudem gibt es auch noch zahlreiche Trophäen.

Kingdom Hearts – Dream Drop Distance – Alle Trophäen auf der PS4

Insgesamt erwarten euch bei Kingdom Hearts – Dream Drop Distance 55 Trophäen, wobei ihr am Ende mit einer Platin-Trophäe belohnt werdet. Hierfür müsst ihr allerdings einige Herausforderungen auf euch nehmen. Zum Beispiel müsst ihr bestimmte Geister züchten, Spezialportale mit Sora und Riku abschließen und 100% Komplettierungsrate bei Items, Kämpfen und der Geschichte erreichen. Die nachfolgende Tabelle verrät euch alle Trophäen und deren Freischaltbedingungen.

Erfolge Freischaltbedingung Trophäen Sturzpunktmagnet Sammelt 300 oder mehr Sturzpunkte in einer Runde. Bronze Traumtänzer Stürzt 100 Mal oder mehr von einem Charakter zum anderen. Bronze Taucher-Talent Schließt einen Tauchgang ab, ohne dabei Schaden zu nehmen. Bronze Taucher-Ass Schließt einen Tauchgang mit Rang A ab. Bronze Treuer Kunde Tätigt einen Einkauf in jedem Mogry-Laden. Bronze Kommando-Sammeltr Erhaltet alle Kommandos. Bronze Rezepte-Sammeltr Erhaltet alle Rezepte. Bronze Traumfragment-Sammeltr Erhaltet alle Traumfragmente. Bronze Meisterprüfling Besiegt Ursula in ihrer Riesenform und stellt euch der Meisterprüfung. Bronze Eine geteilte Welt Schließt „Die Stadt Traverse“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Dunkles Dazwischentreten Schließt „La Cité des Cloches“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Der Auserwählte Schließt „Der Raster“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Bewohner der schlafenden Welten Schließt „Paradies der bösen Buben“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Ungleiche Welten Schließt „Stadt Traverse (erneut)“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Einer für alle und alle für einen Schließt „Das Land der Musketiere“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Die Macht der Musik Schließt „Simsalabim-Sinfonie“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Die Tiefen der Dunkelheit Schließt „Die Welt die niemals war“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Nostalgiker Seht euch alle Rückblenden an. Bronze Medaillen-Meister Erhaltet 3000 oder mehr Medaillen bei Flinke Flitzer. Bronze Lucky Seven Gewinnt ein Duell bei Flinke Flitzer, indem ihr drei Siebenen verbindet. Bronze Lichtrenner-Raser Erreicht eine Punktzahl von 1000 auf dem Lichtrenner. Bronze Meister der Ballons Erreicht eine Punktzahl von 200 oder höher beim Ballon-Minispiel. Bronze Meister der Wasserfässer Erreicht eine Punktzahl von 400 oder höher beim Wasserfass-Minispiel. Bronze Meister der Bonbonbrille Erreicht eine Punktzahl von 800 oder höher beim Bonbonbrille-Minispiel. Bronze Kinderleicht Erstellt eine Gruppe mit 3 Geistern. Bronze Spielerisch lernen Benutzt jedes Lernspielzeug. Bronze Glücklich und zufrieden Erstellt eine Gruppe mit 3 Geistern und macht sie alle sehr glücklich. Bronze Seelenverwandte Bringt den Freundschaftswert eines Geistes auf den Maximalwert. Bronze Das goldene Ei Züchtet einen Geist mit Rang ★. Bronze Fertigkeitslink-Meister Vervollständigt das Fertigkeitslink-Brett eines Geistes. Bronze Lebensretter Rettet mindestens dreimal Geister im Kampf. Bronze Fertigkeiten-Sammeltr Aktiviert alle Unterstützungs- und Geisterfertigkeiten und bringt sie auf die höchste Stufe. Bronze Volltreffer Besiegt 5 oder mehr Gegner mit einem einzigen Treffer bei „Realitätswandel: Schleuder“. Bronze In einem Rutsch Verbindet 6 oder mehr Punkte bei einer Runde „Realitätswandel: Glaubensweg“. Bronze Super-Hacker Aktiviert alle Effekte bei „Realitätswandel: Codeknacker“. Bronze Blasenzerplatzer Schließt 6 oder mehr Gegner bei „Realitätswandel: Blasenplatzer“ ein. Bronze Comic-König Aktiviert alle Effekte bei „Realitätswandel: Zeichentrick“ mindestens einmal. Bronze Maestro Besiegt 4 oder mehr Gegner bei einer Runde „Realitätswandel: Komponist“. Bronze Kettenreaktion Durchtrennt bei „Realitätswandel: Albtraumende“ oder „Realitätswandel: Desillusion“ dreimal hintereinander alle Ketten mit einem Streich. Bronze Champions aller Distrikte Schließt alle Spezialportale in „Die Stadt Traverse“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Champions der Kathedrale Schließt alle Spezialportale in „La Cité des Cloches“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Champions des Cyberspace Schließt alle Spezialportale in „Der Raster“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Champions des endlosen Ozeans Schließt alle Spezialportale im „Paradies der bösen Buben“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Champions der Oper Schließt alle Spezialportale in „Das Land der Musketiere“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Champions der Klangwelt Schließt alle Spezialportale in „Simsalabim-Sinfonie“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Champions der dunklen Stadt Schließt alle Spezialportale in „Die Welt die niemals war“ sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Bronze Mutige Herausforderer Erreicht alle 7 Link-Portal-Bonusziele. Bronze Kämpfernatur Erreicht eine Komplettierungsrate von 100% in Kampf. Silber Geschichtenerzähler Erreicht eine Komplettierungsrate von 100% in Geschichte. Silber Item-Sammeltr Erreicht eine Komplettierungsrate von 100% in Items. Silber Stufen-Meister Erreicht mit Sora und Riku aufaddiert Stufe 100. Silber Flinker Flitzer Erreicht Flitzer-Stufe 20. Silber Geheimnissuchende Schließt alle Geheimportale sowohl mit Sora als auch mit Riku ab. Gold Archivar Erreicht eine Komplettierungsrate von 100% in Kampf, Geschichte, Items und Spielstand. Gold Dream-Drop-Distance-Meister Schaltet alle Trophäen frei. Platin

Kingdom Hearts 0.2 – Birth by Sleep – A Fragmentary Passage

Dieses neue Abenteuer ist das Spannendste an dem Spiel. Es schafft eine Verbindung zu Kingdom Hearts 3 und soll inhaltlich sogar notwendig sein, um die Story zu verstehen. Doch hier wollen wir erstmal einen Blick auf die Trophäen werfen. Als PS4-Besitzer mögt ihr möglicherweise Platin-Trophäen, doch hier müssen wir euch leider enttäuschen. Diese gibt es leider nicht. Dennoch gibt es 15 weitere Trophäen zum Sammeln. Fünf davon sind geheim, also überlegt euch genau, ob ihr sie erfahren wollt. Die folgende Tabelle verrät euch alle Erfolge zu Birth by Sleep – A Fragmentary Passage.