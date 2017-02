Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - Alle Aufgaben und ihre Freischaltbedingungen

Bei Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage müsst ihr Aufgaben lösen, um neue Kleidung bzw. Outfits und Accessoires freischalten zu können. Wollt ihr Aqua also ein neues Aussehen verpassen, werdet ihr vermutlich so einige Aufgaben erledigen wollen, damit ihr auch eine große Auswahl an Kleidung habt. Nachfolgend verraten wir euch alle Freischaltbedingungen der Aufgaben.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue - E3-2016-Trailer

Im Menü von Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep findet ihr eine Übersicht dieser Herausforderungen. Am Anfang werden jedoch nicht alle Aufgaben angezeigt, damit ihr ordentlich selbst suchen müsst. Falls ihr ungeduldig seid und diese Herausforderung überspringen wollte, findet ihr unten eine Tabelle, die euch alle Aufgaben, ihre Bedingungen und die Belohnungen nennt.

Zusammen mit Kingdom Hearts HD 2.8 bekommt ihr Zugang zu Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage. Aqua ist dabei eure Hauptheldin und diese könnt ihr noch hübscher gestalten, als sie bereits ist. Welche Items euch da zur Verfügung stehen, seht ihr in der Tabelle. Dort findet ihr auch die Angaben zu den Orten, an denen ihr die Aufgaben erfüllen müsst.

Aufgaben Bedingungen Orte Belohnungen 1 Besiegt 30 Schattenlurche. Schattenwelt Figara 2 Besiegt 45 Flatterlinge. Schattenwelt Spiralen (pink) 3 Besiegt 40 Flammenkerne. Schattenwelt Cyber-Antennen 4 Besiegt 30 Neoschatten. Schattenwelt Antennen 5 Besiegt 20 Wasserkerne. Schattenwelt Mecha (blau) 6 Besiegt 20 Erdkerne. Schattenwelt Elegant (gelb) 7 Erreicht mit Aqua Stufe 60. Schattenwelt Königlicher Schulterschutz 8 Erreicht mit Aqua Stufe 70. Schattenwelt tba 9 Erreicht mit Aqua Stufe 80. Schattenwelt Venus-Diadem 10 Besiegt 5 Herzlose per Konterknall. Schattenwelt Glänzende Flügel 11 Besiegt 30 Herzlose mit feuerbasierter Magie. Schattenwelt Cyber-Klingen 12 Besiegt 30 Herzlose mit eisbasierter Magie. Schattenwelt Klingen 13 Besiegt 50 Herzlose mit blitzbasierter Magie. Schattenwelt Mystischer Schulterschutz 14 Benutzt eisbasierte Magie, um Schienen zu erzeugen und legt darauf eine weite Strecke zurück. Schattenwelt Makelloses Armzeug 15 Lasst 5 Herzlose zu Eis erstarren und lasst 5 davon in tausend Stücke zerspringen. Schattenwelt Anmut (violett) 16 Manche Herzlose sind anfällig gegen bestimmte Magietypen - nutzt diese Schwächen aus. Schattenwelt Voltaischer Armschutz 17 Besiegt 5 Herzlose, während ihr euch in der Luft befindet. Schattenwelt Strahlendes Ornament 18 Erhaltet bei der Verwendung von Multifokus sechs Mal am Stück die Bewertung "Exzellent". Schattenwelt Diamant (weiß) 19 Besiegt 50 Herzlose, indem ihr einen Kommandostilwechsel durchführt. Schattenwelt Diamant (grün) 20 Führt den Abschlussangriff von Ars Magica aus. Schattenwelt Elegant (blau) 21 Aktiviert den Abschlussangriff von Ars Magica, während ihr an jedem der Garderobenplätze ein Item angelegt habt. Schattenwelt Schleifen 22 Legt ein Item an einem Garderobenplatz an. Schattenwelt Mecha (pink) 23 Attackiert 20 Straßenlaternen. Burgstadt Anmut (blau) 24 Erklimmt die höchste Stelle. Burgstadt Flügel 25 Haltet Ausschau nach einer Sternschnuppe. Burgstadt Armzeug 26 Besiegt alle Herzlosen im Raum. Die Welt im Spiegel Mecha (gelb) 27 Löst das Rätsel um die Welt im Spiegel und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Die Welt im Spiegel Geschnürt 28 Geht dem Rätsel in der Welt im Spiegel auf den Grund und erhaltet ein spezielles Item. Die Welt im Spiegel Armschutz 29 Findet die strahlendsten Juwelen in der Mine, in der die sieben Zwerge arbeiten. Die Welt im Spiegel Marie 30 Findet heraus, was es mit den mysteriösen Felsen in der Welt der Spiegel auf sich hat. Die Welt im Spiegel Spitze (Kristall) 31 Führt eine Drehung während des Kampfes gegen Aquas Phantom aus. Die Welt im Spiegel Königliches Diadem 32 Besiegt 3 der Schattenborne, die sich Aqua in den Weg stellen. Dornenwald Diamant (blau) 33 Zerstört 50 Dornenranken. Dornenwald Spiralen (weiß) 34 Findet im Dornenwald Blumen, die Flora, Fauna und Sonnenschein repräsentieren. Dornenwald Minnie-Ohren (blau) 35 Führt zusammen mit König Micky 5 Link-Angriffe aus. Tiefen der Dunkelheit Minnie-Ohren (rot) 36 Besiegt den Dämonenturm mit "Spellweaver". Burgstadt "Cheshire Cat" 37 Öffnet alle Schatztruhen. Burgstadt Spirale (gelb) 38 Findet die Fragmente. Burgstadt Pulsklingen 39 Öffnet alle Schatztruhen. Die Welt im Spiegel Minnie-Ohren (weiß) 40 Findet die Fragmente. Die Welt im Spiegel Kriegerischer Armschutz 41 Besiegt das dritte Aqua Phantom ohne Schaden zu nehmen. Die Welt im Spiegel Glänzende Flügel 42 Schließt den geheimen Boss "Rush" ab. Die Welt im Spiegel "Tiara" 43 Findet alle "Zodiac-Relikte". Die Welt im Spiegel "Pauldron" 44 Öffnet alle Schatztruhen. Dornenwald Elegant (weiß) 45 Findet Fragmente. Dornenwald Puls-Antennen 46 Nutzt die Gleitschiene ohne Schaden zu nehmen. Dornenwald Glänzende Armschienen 47 Besiegt "Darkside", ohne Schaden zu nehmen. Dornenwald "Flower race" 48 Öffnet alle Schatztruhen. Tiefen der Dunkelheit Anmut (pink) 49 Findet die Fragmente. Tiefen der Dunkelheit Schmiedeeisenornament 50 Führt mit König Micky einen Link-Angriff aus, und den Dämonenturm zu besiegen. Tiefen der Dunkelheit Gepunktet 51 Bezwingt den Endboss auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Tiefen der Dunkelheit Kreuzmuster

Wenn es euch gelingt, alle Aufgaben zu lösen, werdet ihr sogar mit einer Trophäe belohnt. Für eine Übersicht über alle Achievements, folgt dem Link zu unserem Guide.