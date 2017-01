6 0

Schlechte Nachrichten für JRPG-Fans, die auf Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy VII Remake warten: Die Spiele werden sich voraussichtlich verspäten.

Dieses Jahr gibt es gleich drei Gründe für SquareEnix, zu feiern: Kingdom Hearts feiert das 15., Final Fantasy VII das 20. und Final Fantasy das 30. Jubiläum. Das Unternehmen hat auch einiges vorbereitet, so wird es neben Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts HD 1.5 und 2.5 Remix, der Kingdom HEarts Orchestra World Tour auch den Start der zweiten Staffel zu Kingdom Hearts Unchained x geben.

Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy VII Remake brauchen noch Zeit

Doch was Fans wirklich wollen, ist Kingdom Hearts 3. Da ist die Aussage von Game Director Tetsuya Nomura zum derzeitigen Stand der Entwicklung leider nicht besonders ermutigend.

"Ich kann zwar kein grundlegendes Statement abgeben, weil sich die Entwicklung anders ist als alles, was wir bisher gemacht haben, aber es gibt noch immer Welten, die unangetastet sind", so Nomura. "Das Team kümmert sich nun um unangekündigte Welten, die sich in einem Zustand befinden, in dem wir sie noch nicht zeigen können. Was die Entwicklung an sich betrifft, liegt immer noch ein gutes Stück vor uns."

Auch was Final Fantasy VII betrifft, wird es wohl noch eine Weile dauern bis zum Release: "Wir schreiten stetig fort mit der Entwicklung. Ich entschuldige mich dafür, dass es noch eine Weile dauern wird mit Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy VII Remake. Es tut mir leid, aber wir werden ein Spiel machen, das euren Erwartungen entspricht."

Zumindest versprach Nomura, dass noch in diesem Jahr Neues zu beiden Spielen auf bestimmten Events zu sehen sein werde.

