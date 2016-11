Killing Floor 2 - Erfolge und Trophäen für Größenwahnsinnige

Ihr seid 'ne coole Sau und nichts und niemand kann euch Angst machen? Dann ist Killing Floor 2 genau das Richtige für euch. In diesem First-Person-Shooter wird heiß geschossen. Besonders, wenn die Monster nur so auf euch zustürmen, denn dann könnt ihr damit beginnen, ein blutrünstiges Massaker auszulösen und alle Feinde zu töten. Dass ihr darüber hinaus auch noch Erfolge freischalten und Trophäen einsammeln könnt, ist für euch bestimmt ein reines Zuckerschlecken. Wir verraten euch in diesem Artikel dennoch, welche Achievements euch bei Killing Floor 2 erwarten.

DOOM-Fans kommen auch bei Killing Floor ganz auf ihre Kosten. Killing Floor 2 ist – kaum überraschend - schon der zweite Teil dieser Spielreihe. Der erste Teil erschien 2009 im Einzelhandel. Doch ursprünglich wurde das Game übrigens im Jahr 2005 als eine Modifikation für Unreal Tournament 2004 entwickelt. Schon 2014 wurde die Fortsetzung angekündigt und am 18. November 2016 erschien dann endlich Killing Floor 2.

Killing Floor 2 – Erfolge freischalten und Trophäen sammeln

Die Menschen in Europa sind am Ende. Ein Experiment von Horzine Biotech ist schief gegangen und nun müsst ihr wortwörtlich gesprochen durch die Hölle. Es wird Blut fließen und zwar viel davon, soviel ist schon mal sicher. Doch während ihr euch um die Monstren “kümmert”, könnt ihr auch noch ein paar Trophäen abstauben. Nein, natürlich nicht mit einem Staubwedel, sondern mit einer richtig dicken Kanone.

Insgesamt gibt es 34 Trophäen. Die Verteilung auf der PS4 sieht dafür wie folgt aus:

18 Bronze-Trophäen

10 Silber-Trophäen

5 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Um am Ende alle Erfolge freizuschalten, müsst ihr nicht nur töten, sondern auch ale Sammelobjekte finden, bestimmte Level erreichen, eine Tür zuschweißen und auch mal ein Spiel auf “schwer” durchzocken. Aber selbstverständlich müsst ihr auch verschiedene Kreaturen erledigen und dabei einige Herausforderungen bestehen. Könnt ihr eine Sirene töten, bevor sie ihren grauenerregeneden Schrei ausstößt?

Killing Floor 2 – Alle Erfolge und Freischaltbedingungen

In der folgenden Tabelle findet ihr alle Erfolge, die Trophäen und den Gamerscore sowie einen Hinweis zur Freischaltbedingung: