Gratisspiel gefällig? Wie wäre es mit Suda51s Killer is Dead in der Nightmare Edition für Steam/PC!? Aber schnell sein, das Angebot gilt nur für knapp 48 Stunden!

Goichi Suda, auch bekannt als Suda51, ist einer der exzentrischsten Videospieleentwickler der Welt, soviel steht fest. Killer7, No More Heroes, Lollipio Chainsaw und Shadows of the Damned - mehr muss man nicht sagen.

Mit Let It Die hat er zuletzt ein Free-to-play-Titel für die PS4 veröffentlicht, der von den Suda-typischen schrägen Charakteren lebt. Aber wer die Quintessenz von Suda erleben will, für den führt kein Weg an Killer is Dead vorbei: Die dichte Story eines Killer7 kombiniert mit der rasanten Action eines No More Heroes. Als obercooler Killer Mondo Zappa arbeitet ihr als Vollstrecker für eine Agentur.

Wer das Spiel noch nicht hat und es seiner Sammlung hinzufügen will, klickt hier! Es handelt sich um die Nightmare-Edition für PC, veröffentlicht im Mai 2014.

Neuer Schwierigkeitsgrad namens "Nightmare-Modus". In diesem Modus können Gegner nur mit folgenden Angriffen besiegt werden: Adrenaline Burst, Dodge Burst und Head Shot. Das Gameplay erfordert so deutlich mehr Können und Taktik. Die Spieler können keine Final Judgment-Abschlussmoves (QTE-Modus) einsetzen, um Gegner zu besiegen.

Theater-Modus - Schau dir Videosequenzen noch mal an und erhalte umfangreiche Hintergrundinfos zu den Charakteren, die beim Entwirren der Story nach dem ersten Durchspielen helfen.

Das Smooth Operator-Pack für Konsole ist enthalten - mit Röntgenbrille, entzückenden Outfits, sagenhaften Schönheiten und einer umwerfenden neuen Mission inklusive Bossgegner!

Killer is Dead ist für PS3, Xbox 360 und seit dem 23. Mai 2014 für PC erschienen.