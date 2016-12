3 0

Zu Just Cause 3 sollte es bereits vor einigen Monaten eine Mod geben, die mehrere Spieler in die virtuelle Welt von Medici wirft. Doch diese wurde leider eingestellt. Nun gibt es aber eine Truppe, die sich erneut der Herausforderung stellen will. Und die ersten Erfolge gibt es schon jetzt in einem Beta-Trailer zu sehen.

Die ursprüngliche Mod für den Multiplayer von Just Cause 3 wurde eingestellt, weil der Macher einen Job bei den Avalanche Studios bekommen hat, die das Open-World-Spiel erschaffen haben. Die neue Multiplayer-Mod für Just Cause 3 lässt sich bereits jetzt herunterladen. Dann habt ihr die Chance euren eigenen Server zu erstellen oder anderen Partien beizutreten.

Die Zukunft des Multiplayers

Die Mod befindet sich allerdings noch in einer Beta. Das heißt, dass ihr beim Zocken von Just Cause 3 auf einige Fehler stoßen könntet. Jedoch hat das Team von Nanos, das hinter der Modifikation steckt, versprochen, dass die finale Version bereits im Januar oder Februar des kommenden Jahres veröffentlicht werden soll.



