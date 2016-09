Hier findet ihr alle 20 Trailer zu Injustice: Götter unter uns:

DLC-Charakter: Martian Manhunter

Und noch ein neuer Superheld prügelt sich von nun an in Injustice: Götter unter uns: Martian Manhunter.

Man of Steel Skin

Der neue Man of Steel- Skin für Superman in "Injustice: Götter unter uns" im Video und ab jetzt als Download erhältlich.

History of General Zod

Ein kurzes Video zur Geschichte von Generel Zod für alle, die mit dem Namen wenig anfangen können oder konnten.

DLC-Charakter: Zod

Ein neuer Superheld gesellt sich zur Injustice-Runde: Zod.

DLC-Charakter: Scorpion

Wieder einer mehr: Mit Scorpion erhält ein weiterer Kämpfer Einzug in die ohnehin schon üppige Injustice-Riege. Mortal-Kombat-Fans sollten den werten Herren bereits gut kennen - oder auch nicht, denn offiziell erschien quasi keines seiner Spiele in Deutschland.

DLC-Charakter: Batgirl

Mit Batgirl erhält nach Lobo ein weiterer Charakter Einzug zur buntgemischten Injustice-Runde.

DLC-Charakter: Lobo

Der intergalaktische Kopfgeldjäger Lobo gesellt sich als erster Neuzugang zur illustren Superheldenrunde von Injustice: Götter unter uns und zeigt im eigenen Trailer, was er alles auf dem Kasten hat. Welchen Recken würdet ihr euch noch für das Prügelspiel wünschen?

Fan-Voting-Finale: Batman vs. Superman

Über mehrere Wochen hinweg konnten Injustice- und Superhelden-Fans ihre Lieblinge wählen und diese damit am großen Injustice-Turnier teilnehmen lassen. Nun endlich war es soweit und das Finale stand kurz bevor: Batman gegen Superman. Wer würde wohl in "Wirklichkeit" siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen?

TV-Spot

Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Injustice ist ein Prügelspiel mit Superhelden wie Batman, Superman und Wonder Woman, das von den Mortal-Kombat-Entwicklern produziert wurde. Hallo? Das kann doch nur genial werden!

Entwicklertagebuch: Red Son

Was wäre, wenn Superman als Baby nicht in Smallville (USA) gelandet wäre, sondern in der damaligen Sowjetunion? Diesem Gedankenspiel folgt der alternative Storyverlauf der "Red Son" Comic-Reihe, die auch als spielbares Szenario ihren Weg in das DC-Prügelspiel Injustice: Götter unter uns gefunden hat. In diesem Video kommen die Entwickler zu Wort und erzählen, wie es zu dieser Entscheidung kam.