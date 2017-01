1 0

Im März geht es mit Horizon Zero Dawn auf die Spuren der jungen Jägerin Aloy, die in einer postapokalyptischen Welt überleben muss. Bislang war nicht klar, welche Altersbeschränkung das neue Spiel von Guerilla Games haben wird. Schließlich waren die bisherigen Titel (Killzone) eher von der blutigen Sorte.

Horizon Zero Dawn - USK erteilt dem Spiel eine Freigabe ab 12 Jahren Infos zum Spiel Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/6 Bild 10/15 1/1 Horizon Zero Dawn wird in Deutschland für Spieler ab 12 Jahren freigegeben sein. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

Doch bei Horizon Zero Dawn wird sich dies ein wenig ändern. Statt ein "ab 18"-Siegel auf dem Cover zu tragen, prangt bei dem Spiel rund um Aloy ein "ab 12"-Sticker. Auch junge Spieler können damit in den Genuss von Horizon Zero Dawn kommen, wie der deutsche Twitter-Kanal von Playstation ebenfalls verkünden lässt. Das Open-World-Rollenspiel erscheint am 1. März 2017 exklusiv für PS4. Eine Pro-Variante ist ebenfalls für Horizon Zero Dawn angedacht.



MMORPG - Die größten Open Worlds der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (15 Bilder)

Aktuellstes Video zu Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn - E3 2016 Gameplay Trailer 3 weitere Videos

Horizon Zero Dawn erscheint am 01. März 2017 für PS4. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.