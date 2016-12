1 0

Mit Horizon Zero Dawn hat Sony für das kommende Jahr ein ganz heißes Eisen im Feuer. Damit ihr über die vorweihnachtlichen Tage noch etwas vom neuen Spiel von Guerrilla Games mitbekommt, haben die Macher nun einen schicken Trailer veröffentlicht, in dem sie zahlreiche Mechaniken, Story-Elemente und die Spielwelt genauer erklären.

In Horizon Zero Dawn werdet ihr in die Rolle von Aloy schlüpfen. Die junge Frau lebt in einer postapokalyptischen Welt, die von großen, mechanischen Wesen beheimatet wird. Die Menschen leben dort mittlerweile wieder in Stämmen und kleinen Dörfern. Doch auch in ihrem Stamm ist Aloy eine Ausgestoßene. Innerhalb der ersten Missionen, die als Tutorial dienen, werdet ihr Aloy als Kind zu sehen bekommen und so die Grundsteine von Horizon Zero Dawn legen.

Die Welt als Spielplatz

Ein wichtiges Element für die Entwickler von Horizon Zero Dawn ist die Erkundung. Aloy und die Spieler sollen zusammen die wunderliche Welt entdecken, in der bereits eine Zivilisation untergegangen ist. Wie dies vonstattengegangen ist, soll auch einen großen Teil der Faszination von Horizon Zero Dawn ausmachen. Das fertige Spiel erscheint dann am 1. März 2017 für PS4 und PS4 Pro.



