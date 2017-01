1 0

Die Welt von Horizon Zero Dawn ist definitiv mysteriös. Die Natur hat die Welt von den Menschen zurückerobert und doch streifen mechanische Wesen durch die verwilderten Landschaften. Mittendrin gibt es urtümliche Stämme von Menschen, die um das Überleben kämpfen.

Nun haben die Macher von Horizon Zero Dawn einen Trailer veröffentlicht, der mehr zur Story des Spiels preisgibt. In dem Video am Ende der News erfahrt ihr, warum Aloy, die Heldin des Open-World-Action-Adventures, ihre Heimat verlassen muss. Denn ihr Stamm wird von einer anderen Macht und deren Anhängern bedroht. Eine Macht, die die mechanischen Kreaturen übernehmen und kontrollieren kann. Dadurch befinden sich alle Stämme in Gefahr, die die Welt von Horizon Zero Dawn bewohnen.

Verbündete in einer fremden Welt

Damit die Welt vor dem Untergang gerettet werden kann, müssen sich die Stämme zusammentun und das gemeinsame Übel bekämpfen. Und genau dies wird die Aufgabe von Aloy und euch in Horizon Zero Dawn sein. Das neue Spiel von Guerilla Games erscheint am 1. März 2017 exklusiv für PS4 und PS4 Pro.



MMORPG - Die größten Open Worlds der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (15 Bilder)

Horizon Zero Dawn erscheint am 01. März 2017 für PS4. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.