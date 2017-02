1 0

Es dauert noch ein bisschen, bis Horizon Zero Dawn erscheint. Kein Wunder also, dass die Entwickler noch einige Geheimnisse für sich behalten wollen. Doch ein Fehler einer spanischen Website hat nun erste Bilder der kompletten Spielwelt offenbart. Und im Internet bleibt natürlich nichts geheim, sobald es seinen Weg auf die Online-Datenbahn gefunden hat.

Horizon Zero Dawn - Preview zeigt versehentlich die Größe der Spielwelt Infos zum Spiel Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/6 Bild 10/15 1/1 Die Spielwelt von Horizon Zero Dawn scheint ziemlich groß zu werden. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken

So wurde zwar der entsprechende Clip aus der Preview von Horizon Zero Dawn entfernt, aber leider zu spät. Denn ein findiger NeoGAF-User hatte die Bilder bereits herausgezogen und erneut online gestellt. Darin seht ihr eine Kamerafahrt über die Karte der Spielwelt von Horizon Zero Dawn. Und diese fällt erstaunlich groß aus. Allein das aufgedeckte Gebiet erstreckt sich schon einen großen Teil der Spielwelt. Doch beim Rauszoomen offenbaren sich die wahren Ausmaße.

Große Spielwelt, aber auch viel zu tun?

Bei einer solchen Größe von Horizon Zero Dawn, stellt sich die Frage, die sich bei jedem großen Open-World-Game stellt. Wird es wirklich genug zu tun geben? Denn wenn die zahlreichen Landschaften nicht mit interessanten Objekten oder Aufgaben gefüllt sind, wird die Spielwelt schnell langweilig. Wie das Ganze am Ende aussieht, erfahren wir am 1. März 2017, wenn Horizon Zero Dawn exklusiv für PS4 und PS4 Pro erscheint.



MMORPG - Die größten Open Worlds der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (15 Bilder)

Aktuellstes Video zu Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn - E3 2016 Gameplay Trailer 3 weitere Videos

Horizon Zero Dawn erscheint am 01. März 2017 für PS4. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.