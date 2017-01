1 0

Zum ambitionierten PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn von Guerilla Games ist ein neuer, spektakulärer Cinematic Story Trailer erschienen.

Vor kurzem hat sich Hideo Kojima sehr löblich zu europäischen Spielestudios geäußert, die ihn nicht nur in Sachen Technik, sondern auch im Storytelling beeindruckten. Nicht umsonst ist er von seiner High-End-Technology-Tour mit seinen Spezis Ken Imaizumi und Mark Cerny mit Guerilla Games' Decima Engine für sein eigenes Projekt Death Stranding zurückgekehrt. Und auch ihr könnt euch gern erneut von der Technik und der Story von Guerilla Games' Horizon Zero Dawn beeindrucken lassen - dank dem neuen Cinematic Story Trailer.

Dieser taucht tiefer ein in die Geschichte von Horizon Zero Dawn und zeigt die Welt, in der Aloy und ihr Volk leben sowie die Gefahren, denen sie in ihr begegnen. Aber Aloy ist nicht allein, Verbündete eilen ihr zur Hilfe.

Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PS4. Definitiv ein heißes Eisen!

