Im Netz kursiert derzeit ein Bild zu Horizon Zero Dawn, das wohl die Spielwelt des Open-World-Titels zeigt. Diese ist frühzeitig ins Internet gestellt worden und verrät schon so einiges über die verschiedenen Gebiete des Spiels. Zudem haben die Macher von Horizon Zero Dawn zwei neue Videos herausgebracht, die euch die Gegner näherbringen.

Horizon Zero Dawn - Karte der Spielwelt geleakt - Videos zu den Feinden Die Spielwelt zu Horizon Zero Dawn wurde geleakt.

Die Karte zu Horizon Zero Dawn stammt von "GameRevolution" und ihr findet sie unter dem angegebenen Link. Sie zeigt zunächst drei große Gebiete namens "Mother's Heart", "Meridian" und "Sunfall", die jeweils noch in verschiedene Areale, Orte und Stämme eingeteilt werden. Aufgrund anderer Leaks, die bereits Mother's Heart gezeigt haben, vermuten wir, dass dies das Startgebiet für Aloys Reise in Horizon Zero Dawn sein wird. Von dort aus macht sie sich dann auf die Reise, um die anderen Stämme von der anstehenden Bedrohung zu überzeugen.

Die Gegner im Detail

Weniger spoiler-lastig geht es in den Videos zu, die direkt von den Machern von Horizon Zero Dawn stammen. Darin seht ihr die beiden Gegnerarten "Thunderjaw" und "Snapmaw", die euch vor einige Herausforderungen stellen werden, wenn ihr nicht ausreicheng gelevelt habt. Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 für PS4 und PS4 Pro.



