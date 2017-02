1 0

Horizon Zero Dawn ist nur noch einen Monat entfernt. Doch schon jetzt haben die Entwickler bei Guerilla Games ihre Arbeit abgeschlossen. Auf Twitter verkündete der Managing-Director, Hermen Hulst, dass das Open-World-Spiel für die PS4 den Gold-Status erreicht hat.

Damit steht dem Release von Horizon Zero Dawn so gut wie nichts mehr im Wege. Auf Twitter seht ihr dazu das Bild mit den feiernden Entwicklern. Die Freude und Erleichterung der Horizon-Zero-Dawn-Macher ist ihnen auf das Gesicht geschrieben. Der PS4-Exklusivtitel wurde 2015 auf der E3 angekündigt. Laut eigenen Aussagen von Guerilla Games feilen die kreativen Köpfe aber schon seit 2011 an Horizon Zero Dawn. Und nun hat die lange Reise ein großes Ziel mit dem Gold-Status erreicht.

Erste positive Stimmen

Im Netz tauchen aktuell erste Previews zu Horizon Zero Dawn auf, die den Fans Hoffnungen machen. Denn dort wird einheitlich von einem interessanten Open-World-Titel gesprochen, der vor allem mit der postapokalyptischen und dennoch futuristischen Welt punkten kann. Doch noch müssen wir uns ein paar Monate gedulden, bevor wir Hand an das finale Produkt legen können. Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März 2016 exklusiv für PS4 und PS4 Pro.



