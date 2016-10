1 0

Hitman-Fans müssen nun stark sein. Der Termin für die letzte Episode des aktuellen Abenteuers steht fest. Danach wird es erst einmal wieder still um den glatzköpfigen Assassinen. Damit ihr euch schon jetzt auf das große Finale einstimmen könnt, seht ihr unten den ersten Teaser.

Im letzten Kapitel von Hitman verschlägt es Agent 47 nach Hokkaido in Japan. Aktuell ist nur bekannt, dass es dabei um zwei verschiedene Ziele gehen wird. Genauere Details behalten die Macher noch für sich, bis der Release näher rückt. Das letzte Kapitel des Episoden-Hitman erscheint am 31. Oktober 2016 auf PC, Xbox One und PS4.

Wo geht die Reise hin?

Doch was ist danach für den Hitman angesagt? Die Entwickler haben vor einigen Monaten bereits bekannt gegeben, dass die bei Erfolg der ersten Staffel über eine zweite episodenförmige Veröffentlichung nachdenken würden. Das wird aber vermutlich noch eine Weile dauern. Schließlich erscheint Ende Januar erst einmal die komplette Hitman-Staffel als Disc-Version in den Läden. Danach wird sich zeigen, ob die Fans Lust auf mehr haben. Ursprünglich waren nur die wenigsten von den Episoden angetan.



Hitman ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.