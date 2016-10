30 0

Die bereits lang angekündigten Weekly Brawls in Heroes of the Storm haben endlich einen Release-Termin. Ab dem 17. Oktober 2016 habt ihr die Chance, jede Woche eine andere Herausforderung mit euren Freunden zu spielen. Das Ganze präsentiert sich zudem in einem schicken Trailer, den ihr am Ende der News findet.

Der Weekly Brawl von Heroes of the Storm lässt sich am besten mit den Brawls anderer Blizzard-Spiele vergleichen. In Hearthstone und auch in Overwatch werden jede Woche neue Herausforderungen geboten. Da spielen zwei bestimmte Helden gegeneinander oder die Cooldowns sind extrem gekürzt. In Heroes of the Storm wird es für diesen Modus gleich drei spezielle Maps geben.

Die Belohnung für Weekly Brawls

Damit sich das Ganze auch für euch lohnt, bekommt ihr für jede abgeschlossene Herausforderung eine Belohnung. Laut Blizzard handelt es sich dabei um einzigartige Items und große Summen Gold, die eurem Profil gutgeschrieben werden. Die Regeln und das Line-Up der Helden wechselt mit jeder Woche. Ihr könnt euch also nicht nur auf die Helden aus Heroes of the Storm verlassen, mit denen ihr am besten umgehen könnt. Hier wird alles von euch abverlangt.



