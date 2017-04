30 0

Schon bald erscheint für das Moba Heroes of the Storm das große Update 2.0. Dieses bringt neben zahlreichen Änderungen auch die sogenannten Mega-Hero-Bundles, die jeweils 20 Helden mit einem Mal beinhalten. Loggt ihr euch direkt zum Launch des Updates in Heroes of the Storm ein, könnt ihr ein Bundle kostenlos freischalten.

Die Mega-Hero-Bundles in Heroes of the Storm beinhalten jeweils 20 Helden aus verschiedenen Kategorien. So gibt es Assassins, Flex, Support & Specialists sowie Tanks & Bruisers. Loggt euch zwischen dem 25. April und dem 22. Mai 2017 ein, um eines der Pakete ohne weitere Kosten auswählen zu können. Doch seid euch vorher sicher, dass ihr dieses auch haben wollt. Denn die restlichen Packs werden anschließend gesperrt. Dann bleibt nur noch der Weg über die einzelne Freischaltung, wie sie bislang in Heroes of the Storm üblich ist.



Das Roaster von Heroes of the Storm

Mit den 20 Helden aus dem Pack schaltet ihr schon einen netten Teil des Roasters frei. Insgesamt bietet Heroes of the Storm mittlerweile 55 Helden. Besonders Einsteiger können sich so eine tolle Grundlage schaffen, mit der sie die ersten Spielstunden locker überstehen dürften. Welche Helden genau in welchen spezifischem Pack landen, ist bislang nicht klar. Allerdings wird es einige Helden auch in mehreren Paketen geben, was die Auswahl etwas leichter machen dürfte.

